Elezioni Fipav Calabria Centro: Francesco Strangis è il nuovo presidente

Mercoledì 12 febbraio si è svolta l’attesa elezione per il rinnovo del Comitato Territoriale della Federazione Italiana Pallavolo (Fipav) Calabria Centro, che comprende le province di Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone. L’assemblea ha visto una partecipazione significativa da parte delle società e degli attori del mondo della pallavolo, desiderosi di contribuire al futuro di questo sport nella regione.

Il nuovo presidente eletto è Francesco Strangis, già presidente della Raffaele Arpaia Lamezia, il quale ha preso le redini del Comitato subentrando a Emilio Grandinetti, che ha guidato l’organizzazione per oltre 25 anni. Strangis è stato accolto con entusiasmo dai presenti, che hanno riconosciuto il suo impegno e la sua dedizione nella promozione della pallavolo calabrese.

Accanto a Strangis, sono stati eletti anche i membri del consiglio: Francesco Canino, presidente dell’Altaflex Catanzaro; Federica Lorenzetti, allenatrice della Volley Crotone; Domenico Notaro, dirigente del Pianopoli Volley; e Francesco Sarlo, presidente del Lory Volley Pizzo. Questa nuova squadra ha l’obiettivo di lavorare congiuntamente per sviluppare la pallavolo nel territorio, offrendo opportunità ai giovani e supportando le società sportive.

Durante la serata, è intervenuto anche Gianni Guida, neo presidente del Comitato Territoriale Fipav di Cosenza, insieme ai candidati a consigliere regionale, che saranno votati il 14 febbraio nell’assemblea regionale di Lamezia Terme, a cui parteciperà anche il presidente uscente (e candidato) Carmelo Sestito.

Strangis, nel suo discorso di insediamento, ha espresso profonda gratitudine verso Grandinetti per il lavoro svolto negli anni, sottolineando l’importanza della continuità e della collaborazione tra tutti i membri del Comitato. “Questa è una responsabilità che prendo con grande serietà e determinazione,” ha dichiarato. “Il nostro obiettivo è promuovere e sviluppare la pallavolo nel nostro territorio, creando opportunità per i giovani e supportando le società. Insieme, possiamo costruire un futuro luminoso per questo sport.”