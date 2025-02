Main Solution investe sul giovane talento calabrese Marco Paonessa

Condividi

Catanzaro – Main Solution, azienda calabrese leader in Italia nel settore delle energie rinnovabili, rinnova il proprio impegno nel mondo del motorsport investendo nuovamente sul giovane talento della velocità su pista, Marco Paonessa.

Dopo il supporto fornito nel 2024 per la partecipazione al Trofeo Aprilia nel Campionato Italiano Velocità, l’azienda conferma il proprio ruolo di main sponsor per la stagione 2025.

A testimonianza di questa solida collaborazione, Main Solution ha deciso di compiere un ulteriore passo in avanti, acquistando per Marco Paonessa una moto da allenamento identica a quella utilizzata in gara. Questa scelta strategica consentirà al giovane pilota di allenarsi nelle stesse condizioni dei suoi avversari, migliorando la sua competitività in pista.

“Siamo estremamente soddisfatti di poter confermare il nostro supporto a Marco Paonessa anche per la stagione 2025. Dopo il successo della collaborazione nel 2024, Main Solution ha deciso di proseguire con un impegno ancora più forte e determinato, consapevoli che investire su un giovane talento come Marco è un’opportunità non solo per lui, ma anche per il nostro territorio e per il motorsport italiano” Salvatore Scerbo amministratore unico di Main Solution.

Andrea Veraldi, manager di Marco Paonessa, ha commentato con entusiasmo l’iniziativa: “Siamo finalmente riusciti a compiere passi avanti fondamentali per Marco. Avere la possibilità di allenarsi con la stessa moto che utilizza in campionato è un fattore determinante per essere competitivi. Il nostro obiettivo è garantire a Marco le migliori condizioni possibili per emergere in questo sport.”

Veraldi ha inoltre rivolto un appello agli imprenditori calabresi affinché sempre più aziende possano contribuire alla crescita del giovane talento: “Il motorsport rappresenta un’opportunità di visibilità e sviluppo per il nostro territorio. Sostenere un talento come Marco significa investire in un progetto ambizioso che può portare in alto il nome della Calabria nel panorama motociclistico nazionale quest’anno e in quello Mondiale, nei nostri progetti futuri imminenti.”

Con il supporto di Main Solution e di eventuali nuovi partner, il 2025 si prospetta un anno cruciale per la carriera di Marco Paonessa, con l’obiettivo di competere ai massimi livelli del Campionato Italiano Velocità.