L’Ecosistem Lamezia Soccer torna a vincere: 4-3 alla Gear Piazza Armerina

Una vittoria sofferta ma fortemente voluta quella conquistata dall’Ecosistem Lamezia Soccer, che al PalaSparti ha battuto la GEAR Piazza Armerina con il punteggio di 4-3. Un match ad alta tensione, ricco di emozioni e ribaltamenti di fronte, risolto dalla tripletta di Victor Peralta, autentico mattatore della serata.

Dopo l’amara sconfitta di Canicattì, gli Orange erano chiamati a una reazione immediata e non hanno deluso le aspettative. La squadra di Andrea Lombardo ha mostrato una grande solidità mentale, rispondendo colpo su colpo agli avversari e difendendo il risultato con mente e cuore negli ultimi minuti.

LA CRONACA DEL MATCH

Sin dai primi minuti si capisce che sarà una battaglia vera: i padroni di casa partono forte e trovano subito il vantaggio.

● 4’03” | GOL LAMEZIA – Peralta porta avanti gli Orange al termine di un’azione ben orchestrata con De Masi, battendo il portiere con un tocco preciso.

● 8’18” | GOL LAMEZIA – Gli Orange raddoppiano con una perla di Mantuano, che recupera palla, parte in contropiede e dal limite dell’area lascia partire un destro affilatissimo che non lascia scampo al portiere ospite.

● Dopo il doppio vantaggio, l’Ecosistem controlla con ordine il possesso palla e Mazzei è protagonista con due interventi decisivi che negano il gol agli ospiti.

● 16’21” | Espulso De Masi – L’Ecosistem resta in inferiorità numerica, soffrendo la pressione della GEAR.

● 17’58” | GOL GEAR – Prestileo sfrutta la superiorità numerica e accorcia le distanze con una conclusione ravvicinata.

Squadre negli spogliatoi sul 2-1 per gli Orange.

SECONDO TEMPO: BOTTA E RISPOSTA CONTINUO

Il rientro in campo vede la GEAR determinata a riaprire la partita, mentre l’Ecosistem prova a difendere il vantaggio.

● 4’08″st | GOL GEAR – Sequeiro Teixeira sorprende la difesa lametina e firma il pareggio per gli ospiti.

● 9’48″st | GOL LAMEZIA – L’Ecosistem torna avanti con un calcio di rigore: sul dischetto si presenta Peralta, che con freddezza realizza il 3-2.

● 12’09″st | GOL GEAR – La partita resta apertissima e Vedoveli trova ancora il pari per la GEAR.

● 13’19″st | GOL LAMEZIA – Peralta show! Il numero 8 Orange si carica la squadra sulle spalle e con un siluro da fuori area segna il gol del definitivo 4-3, infiammando il PalaSparti.

Nei minuti finali la GEAR si gioca il tutto per tutto con il portiere di movimento, ma l’Ecosistem difende con ordine e resiste fino al triplice fischio.

VITTORIA DI CUORE E TESTA!

Tre punti pesantissimi per l’Ecosistem Lamezia Soccer, che rialza la testa dopo la trasferta siciliana e torna a vincere in casa con una prova di carattere. Peralta uomo partita con una tripletta da leader, ma ottime anche le prestazioni di Mantuano, Mazzei e Flores, oltre a una prova corale di squadra.

Grande entusiasmo sugli spalti, con il pubblico che ha trascinato gli Orange fino alla fine.

Ora la testa è già rivolta al prossimo impegno: l’Ecosistem dovrà confermarsi con un’altra prestazione solida per continuare la sua corsa in campionato. Forza Orange!