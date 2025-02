Rende – Vigor Lamezia 1-2

Condividi

RENDE: Calderaro (17’st Perna (07) Conti (05), Zappalà (06), Carbone(21’pt Quintieri (06)Tringali,Bellopede, Chiappetta (06), Pellegrino (07)

(17’st Agostinho)Boito, Liguori,(36’st Urso 05), Gigliotti. A disp.Romano

(06), Lavecchia (07), Barletta (06), Diallo, Pontieri (06). All. Casciaro

VIGOR LAMEZIA: Ianni, Sicoli (06), De Fazio, (32’st Amendola) Curcio,

Ruano, Scalon, Silvagni (05)(10’st Egyr 05); Rodriguez (32’st Cosenza),

Fioretti,(20’st Vitelli) Spanò, (27’st Condemi) Padin. A disp. Diano (06),

Ferrara, Matacera (06),Trentinella, Cosenza, Condemi All. Salerno

ARBITRO: Vanessa Tempesta di Rossano Assistenti Alessandra Crucitti

e Marika Simone di Reggio Calabria

RETI: 4’pt Fioretti, 16’pt Liguori, 50’st Padin

NOTE: Espulso Scalon al 47’st Ammoniti: Liguori, Spanò, Perna,Agostinho

Angoli: 3-7

Rec: 7’pt, 8’st

Contro il Rende la Vigor Lamezia conquista tre punti pesantissimi su un terreno di gioco a limite dell’impraticabilià. I biancoverdi passano subito

in vantaggio con una splendida rovesciata di Fioretti, ma si fanno raggiungere poco dopo nell’unica disattenzione di tutta la gara. In pieno

recupero Padin fa esplodere i tanti tifosi giunti oggi a San Fili e una partita che sembrava stregata si trasforma in una delle vittorie più belle: sofferta, desiderata, voluta.

Primo tempo

4′ rimessa laterale lunga biancoverde, la difesa di casa non spazza e Fioretti in rovesciata alla prima azione porta i Lametini in vantaggio

7’ prova la conclusione a giro Spanò dalla distanza, palla poco alta sulla traversa

15’ perfetto cross di De Fazio dalla sinistra, il numero di uno di casa blocca sulla linea una respinta errata dei propri compagni

16’ corner, disattenzione della difesa lametina e Liguori è libero di appoggiare in rete

40’ doppio miracolo di Calderaro sulle conclusioni ravvicinate di Padin

prima e Rodriguez dopo

50’ punizione dal limite di Curcio di poco alta

SECONDO TEMPO

3’ corner di Curcio, bel colpo di testa di Scalon che però termina alto

15’ ci prova Rodriguez dalla distanza ma viene fermato dalla traversa, la palla torna in area ma le conclusioni biancoverdi vengono murate dalla

difesa di casa

33’ miracolo di Perna su Egyr che, servito splendidamente da Amendola, al volo cerca la porta

45’ la girata di Padin si spegne a lato

50’ batti e ribatti in area biancorossa, Padin nella mischia trova il tap-in che vale tre punti