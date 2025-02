Sambiase, doccia gelata nel finale: al “D’Ippolito” passa la Scafatese

Condividi

Dopo aver condotto un’ottima gara, e aver fallito la chance dagli 11 metri per sbloccarla, il Sambiase subisce la beffa ospite nel finale: la decide Molinaro all’88esimo.

Al “D’Ippolito” si sfidano terza contro quarta, distanti solo un punto, tanta attenzione vista l’importanza della posta in palio e partita che fatica a decollare: al 18’, però, l’episodio che potrebbe sbloccarla, cross di Ferraro intercettato con un braccio da Magri e Acquafredda fischia calcio di rigore per il Sambiase. Dal dischetto Zerbo angola bene, ma Becchi intuisce il lato e compie una gran parata. Il rigore sbagliato non demoralizza il Sambiase che, anzi, meno di un minuto più tardi si ripresenta minacciosamente dalle parti di Becchi: azione che si conclude poi con il tiro di S. Frasson che termina sull’esterno della rete. Al 26’ lancio dalle retrovie, Zerbo si coordina benissimo e libera il sinistro al volo: ancora una volta una gran risposta di Becchi nega il vantaggio giallorosso.

Nella ripresa, ancora Sambiase: dopo appena 2 minuti, sugli sviluppi di una rimessa laterale, tiro di Piriz murato dalla retroguardia ospite. Al 71esimo Scafatese pericolosa in ripartenza: Molinaro supera Strumbo in area, prova la conclusione di esterno che si spegne di poco a lato. Al 75’ si complica la gara per i campani: fallo di Magri, secondo cartellino giallo e canarini che restano in 10. Complice la superiorità numerica il Sambiase alza ancora di più il baricentro e prima ci prova con Umbaca al 78’ (punizione che si infrange sulla barriera) e poi con il colpo di testa di Ferraro all’83esimo che non inquadra lo specchio. Quando ormai la gara sembrava destinata allo stesso risultato della gara d’andata, arriva la doccia gelata per il Sambiase: minuto 88, Molinaro si gira, trova il jolly ad incrociare da fuori area e porta avanti i suoi.

SAMBIASE: Giuliani, Perri, S. Frasson, Piriz (Solomon, 23’ st), Strumbo, Colombatti (Maitini, 36’ st), Umbaca (Costanzo, 45+1’ st), Caporello, Ferraro, Zerbo, Carella (Cozza, 28’ st). A disp. Donato, Morra, Tiveron, Chianese, Gassama. All. Morelli

SCAFATESE: Becchi, Esposito (Molinaro, 18’ st), Vacca, Foggia (Santarpia, 32’ st), Armeno, Neglia (Gagliardi, 24’ st), Chiariello, Magri, Sowe (Aliperta, 36’ st), Cham, Potenza (Maiorano, 45+1’ st). A disp. Antignani, Colley, Palmieri, Nunez. All. Atzori

MARCATORI: Molinaro 88’

ARBITRO: Acquafredda da Molfetta, assistenti El Hamdaoui (Novi Ligure) e Nesi (Firenze)

NOTE: ammoniti Vacca (SC), Colombatti (S), Molinaro (SC), Solomon (S). Al 75’ espulso Magri (SC), per doppia ammonizione. Angoli 3-3. Recupero 3’, 5’.