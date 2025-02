Lamezia, definito calendario per il 2025 del Centro Addestramento Tiro Sportivo Calabria

Condividi

Definito il calendario delle attività per il 2025 del Centro Addestramento Tiro Sportivo Calabria (C.a.t.s.) di Lamezia Terme.

Tanta l’attività che si andrà a svolgere in tutti i mesi dell’anno per propagandare, sia a livello amatoriale che agonistico, il tiro a lunga distanza.

Tra le varie, spicca l’organizzazione del 1° Campionato Calabrese di Tiro a Lunga Distanza che si svolgerà in cinque prove nell’arco di tempo che va da maggio ad ottobre. Il Campionato è organizzato in collaborazione con l’Ente di Promozione Sportiva OPES, Comitato Regionale Calabria, e con il Patrocinio di Sport e Salute.

Naturalmente, la sede delle prove è quella del Poligono di Tiro del Centro Addestramento Tiro Sportivo Calabria in Contrada Montagnola a Fronti di Lamezia Terme con partecipazione aperta non solo ai tiratori calabresi ma anche a quelli provenienti da tutte le regioni d’Italia.

Il primo appuntamento che aprirà la kermesse è fissato per domenica 4 maggio con la prova ai 675 metri di distanza. Domenica 15 giugno secondo appuntamento e prima prova sulla distanza dei 300 metri. Il 20 luglio la seconda prova sulla distanza dei 675 metri mentre il 24 agosto ci sarà la seconda prova sui 300 metri.

A chiudere il Campionato di sarà, domenica 5 ottobre, il più importante e difficile appuntamento con la prova unica sulla distanza dei 1000 metri.

Un Campionato Calabrese ben articolato che, sulla base di quella che è stata la partecipazione nel 2024 all’attività organizzata dal C.a.t.s., dovrebbe raccogliere i consensi dei migliori tiratori calabresi e nazionali che hanno avuto già possibilità di apprezzare il modus operandi dal punto di vista logistico e sportivo degli organizzatori.

Per gli addetti ai lavori e non, due i numeri da poter contattare per iscrizioni ed informazioni. Presidente Giuseppe Nicotera al 3934411305 e Giuseppe Di Salvo al 3404824722.