Per l’Ecosistem Lamezia Soccer sabato 22 trasferta in Sicilia contro il Messina Futsal

Condividi

L’Ecosistem Lamezia Soccer si prepara ad affrontare un’altra importante sfida nel campionato di Serie A2 di futsal. Sabato, gli Orange saranno impegnati in Sicilia contro il Messina Futsal, in una gara che si preannuncia intensa e fondamentale per il prosieguo della stagione.

La trasferta in terra siciliana rappresenta un test significativo per la squadra lametina, chiamata, dopo la sofferta ma importantissima vittoria casalinga contro la GEAR Piazza Armerina, a dare continuità ai risultati e a dimostrare ancora una volta la propria crescita, provando a conquistare punti preziosi anche in trasferta. Il match in questione rappresenta un banco di prova significativo: il Messina Futsal è avversario ostico, capace di mettere in difficoltà qualsiasi squadra e difficile da affrontare soprattutto tra le mura amiche.

Gli Orange, guidati dal capitano Antonio Caffarelli, dovranno mettere in campo la stessa grinta e determinazione mostrate nell’ultima sfida casalinga: “Sappiamo di affrontare un avversario tosto – ha dichiarato Caffarelli – ma ci stiamo preparando al meglio per farci trovare pronti. Vogliamo dare continuità ai nostri risultati e dimostrare la nostra forza anche fuori casa. Siamo un gruppo unito e determinato, consapevoli del nostro potenziale”.

Il presidente Francesco Manfredi ha voluto caricare l’ambiente con parole di fiducia: “La squadra sta crescendo e lo sta dimostrando con prestazioni sempre più convincenti. La vittoria contro Piazza Armerina ci ha dato grande entusiasmo, ma ora dobbiamo concentrarci su questa trasferta. Sono sicuro che i ragazzi daranno il massimo, come sempre. Abbiamo piena fiducia nel loro impegno e nelle loro capacità”.

L’Ecosistem Lamezia dovrà scendere in campo con la giusta mentalità, cercando di imporre il proprio gioco e sfruttare le occasioni che si presenteranno. Serviranno attenzione difensiva, compattezza e cinismo sotto porta per tornare dalla Sicilia con un risultato positivo.

Appuntamento fissato per sabato, quando gli Orange affronteranno una nuova battaglia sportiva con l’obiettivo di continuare a scalare la classifica e regalare un’altra soddisfazione ai propri tifosi.