Il Sambiase torna al successo in casa del Castrum Favara, Costanzo al 95esimo regala i 3 punti ai giallorossi

Il Sambiase torna al successo in casa del Castrum Favara: le reti di Maitini e Costanzo (al 95esimo) fissano il punteggio sull’1-2.

Gara che regala sin da subito emozioni: dopo poco meno di 30 secondi, imbucata dalle retrovie per Zerbo che prova a scavalcare, senza successo, con un pallonetto Scuffia. Risposta immediata dei locali al 2’: sponda di De Min, Palma tutto solo in area cicca la conclusione, facile preda di Giuliani. 5 minuti più tardi la sblocca il Sambiase, lancio di Tiveron, Maitini ci crede fino alla fine e con il destro, da posizione defilata, batte Scuffia: prima da titolare e primo goal in giallorosso per lui. Al 27esimo ancora pericoloso Maitini: tiro da fuori respinto dall’estremo difensore locale. Nel primo minuto di recupero, Baglione resiste alla carica di Solomon e prova il destro dalla distanza, deviato in corner. Il secondo tempo inizia nel peggiore dei modi per il Sambiase: al 50’, tiro da fuori area di Baglione, pallone che sbatte sul palo e si insacca alle spalle di Giuliani. Al 68’ Sambiase vicinissimo al vantaggio: Perri riceve da Ferraro, palla messa in mezzo per Zerbo che, a botta sicura, trova una gran risposta di Scuffia a negargli la gioia del goal. Al 79’ palla dalla sinistra per Cammilleri: conclusione potente murata da Morra. Un minuto più tardi, azione fotocopia: questa volta Cammilleri calcia dopo una finta, Strumbo salva tutto. Al 95esimo il Sambiase va avanti, azione caparbia di Solomon che riesce ad allargare per Costanzo: il 70 giallorosso si accentra, calcia forte sul primo palo e si inventa un super goal che vale i 3 punti.

CASTRUM FAVARA: Scuffia, Lo Duca (Cannino, 26’ st), Frangiamone (Sticenko, 43’ st), Palermo, Vaccaro, De Min, Di Cristina (Cammilleri, 16’ st), Baglione, Varela, Palma (Avanzato, 41’ st), La Piana (Mal, 16’ st). A disp. Pietroluongo, Tavella, Mudasiru, Bontà. All. Infantino

SAMBIASE: Giuliani, Perri, Morra (Chianese, 45’ st), Colombatti, Strumbo, Umbaca (Gassama, 39’ st), Solomon, Tiveron (Caporello, 20’ st), Maitini (Ferraro, 21’ st), Zerbo, Carella (Costanzo, 28’ st). A disp. Donato, S. Frasson, Piriz, Mercurio. All. Morelli

MARCATORI: Maitini 7’, Baglione 50’, Costanzo 95’

ARBITRO: Niccolai da Pistoia, assistenti Marro (Cuneo) e Sperati (Nichelino)

NOTE: ammoniti Tiveron (S), Colombatti (S), Baglione (C), Varela (C), Donato (S). Angoli 9-5. Recupero 1’, 6’.