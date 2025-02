Marco Foderaro ritorna alla Vigor Lamezia

Condividi

Si arricchisce lo staff di mister Rosario Salerno: il tecnico e la Vigor Lamezia ritrovano Marco Foderaro. Un connubio vincente quello tra l’attuale allenatore e l’ex centrocampista, un legame indissolubile quello dell’ex capitano con la compagine lametina.

“Il suo esordio da calciatore fu biancoverde – si legge in una nota – il suo primo ruolo calcistico, non da giocatore, è nuovamente biancoverde. La Vigor Lamezia è nel destino di Marco Foderaro. Il suo contributo, specialmente, dall’ultima rinascita della squadra lametina è stato fondamentale. La sua grinta, la sua esperienza, la sua determinazione,ora, come collaboratore tecnico lo saranno ancora di più. La sua passione sarà un altro tassello importante per la costruzione di un futuro biancoverde sempre più ambizioso”.