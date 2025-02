L’IIS Costanzo di Decollatura conquista la qualificazione ai campionati regionali di corsa campestre

Condividi

L’IIS Costanzo di Decollatura, nel catanzarese, inizia nel migliore dei modi il 2025 in ambito sportivo. I giovani atleti, provenienti da 3 dei quattro plessi che ne costituiscono il fulcro didattico, hanno conquistato la qualificazione ai campionati regionali studenteschi di corsa campestre svoltisi nei giorni scorsi a Simeri Crichi.

I buoni piazzamenti sia nella categoria maschile che femminile, hanno fatto la differenza, ma è stato soprattutto il gradino più alto del podio conquistato dal 17enne Amadou Nije a fare la differenza e dare il pass alla scuola del Reventino per le competizioni del successivo step regionale, in programma a Roccella Jonica il prossimo 5 marzo.

La vittoria in questa disciplina molto particolare del podismo che viene effettuata open e in mezzo alla natura, espressione quindi di libertà, è alquanto emblematica della storia particolarissima di Amadou che vale la pena raccontare. Il ragazzo, di origine gambiana infatti, è arrivato due anni fa, esattamente il 31 ottobre 2023, come minore straniero non accompagnato, a bordo di un barcone in uno dei tanti viaggi della speranza in cerca di fortuna e per fuggire dai conflitti. Subito è stato accolto e ospitato a Conflenti – comunità nella quale si è inserito perfettamente – nel centro minori non accompagnati Iride-Enea e, desideroso di studiare e apprendere, si è iscritto alla scuola agraria di Soveria Mannelli dove, attualmente, frequenta il terzo anno, perfettamente integrato.

La sua naturale propensione alle discipline sportive lo ha proiettato immediatamente nella squadra di giovani atleti che il professore Benedetto Morelli, docente del Costanzo e responsabile del centro sportivo scolastico, ha ben allenato insieme al prof. Fabrizio Viola e che, nella gara di Simeri, lo ha visto vincere. Amadou, che insegue il sogno di diventare calciatore professionista, però, a quanto pare, non potrà restare insieme ai suoi compagni poiché è stato già trasferito in un’altra struttura (la casa d’accoglienza San Martino di Settingiano ndr) e la scuola presieduta dalla Dott.ssa Maria Francesca Amendola coadiuvata dal Dsga, Dott. Giuseppe Ferrise, dovrà salutarlo a malincuore, subito dopo la fine dei campionati in cui, si spera, anche per questo, il simpatico e bravissimo atleta, vada più avanti possibile.

Per completezza occorre sottolineare, come si accennava all’inizio, che la qualificazione alla fase regionale degli atleti guidati da Morelli e Viola è stata conquistata anche grazie agli ottimi piazzamenti di Luca Zani 4° e Andrea Maruca 5° tra i maschi e Ellade Leo 5^, Alina Gallo 6^ e Martina Chiodo 8^. Hanno, inoltre, preso parte alle gare anche Carla Ester Marasco, Giovanni Fazio e Angelo Sirianni.

L’IIS Costanzo ha gareggiato, per la cronaca, anche nel futsal essendo eliminato e disputerà i tornei di volley e atletica leggera.

Infine, attraverso i progetti “nuoto in cartella” e “racchette in classe”, la scuola sta dando l’opportunità ai ragazzi di svolgere un percorso disciplinare di nuoto e tennis a Catanzaro.