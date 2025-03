Brancaleone – Vigor Lamezia 0-0

Condividi

BRANCALEONE Laganà Carvalho,Gonzalez, Tuscano, Baesa,Libri, Galletta (22’st Guerrisi) D’agostino (07) (22’st Romeo (06) Borrello (34’stSocievole) Carbone, Violi (07). A disp. Scalicci, Dagher,,Angi, Crea, Guerrisi. All. Marcianò

VIGOR LAMEZIA: Ianni, Morelli (05), De Fazio, Cosenza, DeNisi, Scalon, Costanzo (06), Curcio (16’st Ferrara), Fioretti, (16’st Catania) Spanò (43’st Padin ) Rodriguez A disp. Sicilia (05) Amendola, Ruano, Matacera (06), Egyr (05), Silvagni(05) All. Salerno

ARBITRO: Vincenzo Ciacco di Cosenza. Assistenti Raffaele Salituro di Cosenza e Michele Larosa di Vibo Valentia

NOTE: Ammoniti: Tuscano, Galletta, Morelli

Angoli: 2-2

Rec: 1’pt, 4’st

Finisce a reti bianche la gara tra Vigor Lamezia e Brancaleone al termine di una partita maschia. Su un terreno di gioco dove e’ praticamente impossibile giocare a calcio, le azioni degne di nota finiscono per essere davvero poche. I biancoverdi, riescono comunque a costruire vere e proprie palle gol ma peccano di poco cinismo, tornando a casa con un punto che permette di muovere in ogni caso la classifica.

PRIMO TEMPO

16’ punizione dalla trequarti di Curcio, Fioretti prima trova la respinta della difesa di casa, poi manda a lato

18’ discesa di Spanò sulla fascia, la mette al centro dove Costanzo disturbato non trova la porta

33’ ancora Spanò imprendibile sulla fascia, serve Fioretti che si divora un rigore in movimento

37’ sciabolata di Borrello da fuori area, poco alta sulla traversa

SECONDO TEMPO

19 cross di Spanò, il portiere blocca anticipando gli attaccanti biancoverdi

24’ Costanzo spizzica di testa per Spanò, che sbilanciato angola troppo e la spedisce a lato

26’ Morelli scodella in area, Ferrara sotto porta manca l’aggancio per la deviazione

32’ il cross di Borrello diventa un tiro in porta che lambisce la parte alta della traversa