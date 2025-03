Ecosistem Lamezia Soccer batte il Futsal Mazara 5-4

Condividi

Il PalaSparti di Lamezia Terme si è acceso di entusiasmo e passione per una partita al cardiopalma, un’altra serata di grande futsal in cui l’Ecosistem Lamezia Soccer ha conquistato una vittoria preziosissima contro il Futsal Mazara, imponendosi per 5-4 al termine di una gara avvincente e ricca di colpi di scena. Gli Orange hanno messo in campo carattere, determinazione e qualità, riuscendo a conquistare tre punti fondamentali per la classifica.

CRONACA DEL MATCH: UN PRIMO TEMPO SCOPPIETTANTE

La partita si è accesa fin dai primi minuti con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto. A sbloccare il punteggio è stato il Futsal Mazara, portandosi avanti.

La reazione dell’Ecosistem Lamezia non si è fatta attendere e, con un’azione ben costruita, Franco Floresha trovato il gol del pari: 1-1.

Galvanizzata dal pareggio la squadra lametina ha continuato a macinare gioco, completando la rimonta ancora con Flores, autore di una doppietta personale: 2-1 per l’Ecosistem.

Il momento favorevole degli Orange è proseguito con un’altra rete, questa volta frutto di un’autorete avversaria che ha aumentato il divario tra le due squadre: 3-1.

Il Mazara, però, ha dimostrato di essere un avversario temibile, riuscendo a riaprire il match con un altro gol prima dell’intervallo: 3-2.

Ma prima di rientrare negli spogliatoi, l’Ecosistem ha dato un’altra dimostrazione di forza con Victor Peralta, che ha firmato il gol del 4-2, ridando ossigeno alla squadra lametina e chiudendo il primo tempo con un prezioso doppio vantaggio.

RIPRESA RICCA DI EMOZIONI

Nel secondo tempo, il Mazara ha tentato il tutto per tutto per rimettere in piedi la partita e, dopo una fase di pressione, è riuscito a trovare la rete del 4-3, riaccendendo le speranze degli ospiti.

L’Ecosistem, però, ha saputo gestire il momento delicato e ha colpito ancora con il solito Peralta, autore di una grande prestazione e di una doppietta personale, che ha portato il punteggio sul 5-3.

Il Mazara non ha mollato fino all’ultimo secondo e ha trovato il gol del 5-4, rendendo il finale incandescente. Tuttavia, grazie alla determinazione e all’attenzione difensiva, l’Ecosistem è riuscita a mantenere il vantaggio fino al fischio finale, conquistando una vittoria importantissima.

UNA VITTORIA CHE VALE ORO

Il successo contro il Futsal Mazara è un risultato di enorme valore per l’Ecosistem Lamezia Soccer, che continua a dimostrare di essere una squadra capace di lottare fino all’ultimo minuto. I tre punti conquistati al PalaSparti danno ulteriore fiducia agli Orange, che adesso guardano ai prossimi impegni con entusiasmo e determinazione.

Il pubblico lametino ha sostenuto la squadra con grande calore, dimostrando ancora una volta quanto sia importante il fattore casa. Con questa vittoria, l’Ecosistem continua la sua marcia in campionato, con la consapevolezza di poter affrontare qualsiasi avversario a testa alta.

Ora testa alla prossima sfida, con l’obiettivo di dare continuità a questo importante successo!