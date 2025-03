Sambiase, seconda vittoria consecutiva: 2-1 contro il Ragusa

Condividi

Torna al successo casalingo il Sambiase: contro il Ragusa di Erra finisce 2-1 per i giallorossi, reti di Ferraro nel primo tempo e Carella nella ripresa. Inutile la rete del momentaneo 1-1 di Ahmetaj.

Difesa inedita per mister Morelli che, orfano dello squalificato Colombatti, schiera Santiago Frasson da centrale e Chianese sulla sinistra (all’esordio da titolare). Parte subito forte il Sambiase: minuto 5, uno-due Caporello-Umbaca, conclusione del capitano respinta da Grasso. Al 16’ si stappa il match: cross di Umbaca, volèe mancina perfetta di Luca Ferraro che lascia di sasso Grasso, 12esimo centro stagionale per lui. Al 22esimo Sambiase vicinissimo al 2-0: sponda di Strumbo per Umbaca che, con il sinistro, centra in pieno la traversa. Al 29esimo inizia a rendersi pericoloso il Ragusa: girata di Haberkon, Giuliani non si fa sorprendere. Al 34’ ancora Giuliani protagonista con una gran parata sulla conclusione da fuori area di Ejjaki. Al 43esimo arriva il pari ospite: Ahmetaj prima colpisce la traversa dalla distanza, poi sulla respinta batte Giuliani.

Nella ripresa parte meglio il Ragusa, ancora Ahmetaj pericoloso al 51’, questa volta su punizione: ancora uno strepitoso Giuliani a negargli la doppietta. 10 minuti più tardi passa avanti il Sambiase: malinteso tra Memeo e Grasso, Carella ci crede, ne approfitta e trova così il suo primo goal con la maglia del Sambiase. Al 74’, ci prova Caporello da fuori sugli sviluppi di corner: conclusione alta. All’88esimo grande chance non sfruttata dal Sambiase per chiudere la gara: conduzione palla e imbucata perfetta di Costanzo per Cataldi che, solo davanti a Grasso, prova a superarlo in dribbling, senza però riuscirci.

SAMBIASE: Giuliani, Perri, Chianese, S. Frasson, Strumbo, Umbaca (Cataldi, 39’ st), Caporello, Piriz (Cozza, 18’ st), Ferraro (Maitini, 39’ st), Zerbo (Solomon, 38’ st), Carella (Costanzo, 30’ st). A disp. Grisendi, Dell’Acqua, Morra, Tiveron. All. Morelli

RAGUSA: Grasso, Esposito (Solmonte, 45+1’ st), Ejjaki (Picchi, 32’ st), Haberkon, Garufi, Amethaj, Crisci, Corigliano, Callegari, Sottil (Tagliarino, 23’ st), Memeo (Scipione, 23’ st). A disp. Bonagura, Battaglia, Bianco, Catone, Inzerillo. All. Erra

MARCATORI: Ferraro 16’, Ahmetaj 43’, Carella 61’

ARBITRO: Dania da Milano, assistenti Eltantawy (Chiari) e Darwish (Milano)

NOTE: ammoniti Piriz (S), Sottil (R), Crisci (R), Cataldi (S), Perri (S). Angoli 1-5. Recupero 2, 6’.