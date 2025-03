Raffaele Arpaia Lamezia: una vittoria preziosa contro lo Sciacca

Condividi

Nel cuore di una serata intensa e combattuta, la Raffaele Arpaia Lamezia ha conquistato una vittoria fondamentale contro lo Scalia Volley Sciacca, una squadra che ha dimostrato di non essere facilmente domabile.

Nonostante le difficoltà e un avversario in grande forma, i gialloblu hanno saputo mantenere la calma e portare a casa due punti, mantenendo così la leadership in classifica.

La partita, che si è svolta al pala Roccazzella, ha visto un inizio agguerrito da parte della Raffaele, che hanno conquistato il primo setper 25 a 21.

Tuttavia, la reazione dello Sciacca non si è fatta attendere. Con determinazione e spirito di squadra, i siciliani hanno ribaltato la situazione, imponendosi nel secondo set con un convincente 25-19 e nel terzo con un 25-20, facendo esplodere di gioia il pubblico presente.

Il quarto set, definito da molti come “vietato ai deboli di cuore”, ha visto un equilibrio straordinario, con entrambe le squadre che si sono battute punto su punto. Lo Sciacca ha lottato con tenacia, avvicinandosi al sogno di chiudere la partita, ma la Raffaele Arpaia Lamezia, nonostante i momenti di difficoltà, ha saputo strappare il set con un 25-23, tenendo vive le speranze di vittoria.

Nel tie-break, l’esperienza della capolista ha fatto la differenza. Nonostante qualche errore di troppo, dovuto alla stanchezza accumulata nel corso della partita, la Raffaele Arpaia Lamezia ha chiuso il set e la partita sul punteggio di 15-11, conquistando così una vittoria importante.

Mister Torchia, al termine della gara, ha commentato: “Non è stata la nostra migliore giornata, ma il merito va anche alla difficoltà di un avversario come lo Sciacca, che in casa vende cara la pelle contro tutti. L’infortunio del nostro palleggiatore e il rendimento a corrente alternata dei vari giocatori hanno reso la partita complicata. Siamo andati all’inferno, ma siamo riusciti a tornare. Non era facile, ma esserci riusciti non era scontato. Ci aspettano altre 7 battaglie e dobbiamo continuare a lottare.”