Il presidente CSEN Catanzaro De Nardo insignito dal CONI della stella di bronzo al merito sportivo

È con orgoglio e grande soddisfazione che Francesco De Nardo ha ricevuto la stella di bronzo al merito sportivo.

Un prestigioso riconoscimento per la sua venticinquennale carriera di dirigente C.S.E.N. (Centro Sportivo Educativo Nazionale), ricevuto alla Cerimonia di consegna delle Benemerenze del CONI Calabria, che mercoledì 12 febbraio, si è svolta nell’aula magna “A. Quistelli” dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Una cerimonia in cui le massime autorità locali civili, militari e sportive hanno consegnato ad atleti, dirigenti, tecnici e società sportive della Calabria, che si sono contraddistinti rispettivamente nel 2022 e nel 2023, le Stelle al Merito Sportivo, le Palme al Merito Tecnico e le Medaglie al Valore Atletico.

De Nardo, alla presenza, fra gli altri, del presidente del Coni nazionale, Giovanni Malagò, e del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, del rettore dell’Università Mediterranea, Giuseppe Zimbalatti, è quindi stato insignito della medaglia di bronzo al merito sportivo per i suoi venticinque anni vissuti e spesi come membro della direzione nazionale del Centro Sportivo Educativo Nazionale (C.S.E.N.), e presidente del Comitato provinciale C.S.E.N di Catanzaro APS, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e rete associativa nazionale del Terzo Settore, iscritta al registro unico nazionale del Terzo Settore. Inoltre, va ricordato che, da diversi anni, il presidente De Nardo è coordinatore del portale nazionale FISCOCSEN, dedicato alla consulenza degli affiliati C.S.E.N., e, quale esperto di tematiche relative alle normative fiscali, sportive e giuslavoristiche legate al mondo sportivo e del terzo settore, ha dato e dà un grande contributo al mondo dilettantistico sportivo e del terzo settore. Lo stesso è autore di plurime pubblicazioni, fra cui si ricordano le ultime due: “ABC Dario per ASD/SSD – Privacy, sicurezza, riforma dello sport: impatti immediati, consigli e documenti utili per affrontare il cambiamento”, scritto con Ugo Spicocchi e Alessandro D’Aprile in collaborazione con Agata Greta Camaiani, e “La Riforma dello Sport- Commento ed analisi articolo per articolo del d.lgs 36/2021”, scritto con Ugo Spicocchi in collaborazione con Ugo Salines.

Lo stesso, in virtù di tale bagaglio culturale e professionale, è stato, peraltro, nominato docente della Scuola regionale dello Sport del CONI Calabria in materie giuridico-fiscali.

“È stata una grande soddisfazione – ha dichiarato De Nardo – essere premiato in un contesto così prestigioso, nel quale sono stati insigniti del premio Alfieri dello Sport gli olimpionici calabresi tra i quali Simone Alessio e Giovanni Caserta. È un riconoscimento che mi induce a continuare il mio percorso dirigenziale con la massima responsabilità e impegno, e che voglio condividere con tutti coloro che mi supportano quotidianamente”.

A De Nardo sono andate le congratulazioni di tutto il C.S.E.N. calabrese per l’importante traguardo raggiunto.