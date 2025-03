Sambiase: sconfitta in casa della Nuova Igea Virtus

Condividi

Al “D’Alcontres-Barone” hanno la meglio i padroni di casa: 1-0 il risultato finale, decisivo Trombino al 21’ su calcio di rigore alquanto discutibile.

La prima chance del match è sambiasina al 5’: Zerbo allarga per Umbaca, finta e conclusione forte deviata in corner. Risposta dell’Igea affidata al calcio di punizione, alto, di Trombino all’11esimo. 10 minuti più tardi l’episodio che decide la gara: mischia in area di rigore, Imoh finisce a terra e, tra lo stupore anche del pubblico di casa, Vincenzi, fischia calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Trombino: Giuliani intuisce ma non riesce ad evitare il goal. Immediata reazione giallorossa al 23’: cross di Tiveron per la testa di Umbaca, tentativo che finisce alto. Al 27esimo ci prova Carella su punizione, murato dalla barriera: sulla respinta conclusione di Tiveron, anche questa murata. Nella ripresa, al 56’, calcio di punizione di Zerbo, bloccato da Costantini. Al 59’ si rivede l’Igea: cross di Carullo, Imoh di testa spreca. Al 69esimo bella trama offensiva del Sambiase che si conclude con il tiro alto, da posizione defilata, di Umbaca. Al 91’, schema su punizione che porta al tiro Calafiore: Giuliani respinge in qualche modo. Al 94esimo l’Igea spreca il 2-0 con Curro che, completamente libero, manda clamorosamente fuori. L’ultima occasione della gara è per il Sambiase: calcio di punizione di Cozza, deviato in angolo dalla barriera.

NUOVA IGEA VIRTUS: Costantini, Bonavita (Gambino, 21’ st), Maltese, Trombino (Pipitone, 42’ st), Imoh, Carullo, Konate (Ferrante, 8’ st), Rana (Balsano, 12’ st), Calafiore, Di Palma (Currò, 35’ st), Della Guardia. A disp. Belmonte, Cannatella, Maggio, Mazza. All. Baeli (Panarelli squalificato)

SAMBIASE: Giuliani, S. Frasson, Morra, V. Frasson, Strumbo (Gassama, 41’ st), Umbaca, Tiveron (Cozza, 18’ st), Piriz (Cataldi, 34’ st), Ferraro (Maitini, 34’ st), Zerbo, Carella (Costanzo, 18’ st). A disp. Grisendi, Dell’Acqua, Chianese, Caporello. All. Morelli

MARCATORI: Trombino (rig.) 21’

ARBITRO: Vincenzi da Bologna, assistenti Cavallari (Ravenna) e Veli (Pisa)

NOTE: ammoniti V. Frasson (S), Rana (NIV), Gassama (S), Carullo (NIV). Angoli 1-4. Recupero 1’, 5’.