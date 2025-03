Soriano – Vigor Lamezia 2-4

Condividi

SORIANO: Lisi (05), Dascoli (32’st Pertierra), Rodriguez, Clasadonte, Kieling, Acosta, Macias, Cabrera, Ocampo (14’st Beceiro ), Staropoli,

Etuss (43’st Giurlanda (06). A disp. Palumbo, Acuna (06), Bruno, Scuticchio (05), Mari (05), Pascali (06), All. Figliomeni

VIGOR LAMEZIA: Ianni, Morelli (05), (28’ st Lanciano(05), Amendola, Cosenza, De Nisi,Ruano (17’st Scalon), Lucia (06), Rodriguez, Fioretti (37’st Padin) Spanò (35’st Silvagni (05),Curcio (24’st Ferrara) A disp.

Sicilia (05), Matacera (06), Bernardi, Costanzo (06) All. Salerno

Reti 11’pt Ocampo, 25’pt Staropoli, 32’pt Rodriguez su rig. 48’pt Spanò,

16’st Cosenza, 23’st Lucia

ARBITRO: Katia Cilento di Cosenza . Assistenti: Gianluca Vommaro e

Lucio Salvatore Mascali di Paola

NOTE: Ammoniti: Rodriguez P., Rodriguez F, Macias, Kieling,

Ocampo, Iannì, Spanò, Morelli

Angoli: 7-6

Rec: 6’ pt, 5’st

Una grande Vigor Lamezia esce vittoriosa dal difficile campo di Soriano.

Avvio shock per i biancoverdi che a causa di due disattenzioni difensive si ritrovano sotto di due gol dopo appena 25 minuti di gioco, nelle uniche due volte in cui gli avversari erano riusciti a superare la metà campo. Gli undici di Mister Salerno non si demoralizzano e con

determinazione e pazienza riportano il risultato sul pari già nella prima frazione di gioco grazie ad un impeccabile Rodriguez e a un Spanò in

grande spolvero.

Nel secondo tempo i Lametini vogliono ed ottengono la vittoria, Cosenza sigilla con il gol una grande prestazione. Trova gloria

anche Lucia che chiude la gara.

PRIMO TEMPO

10’discesa di Amendola, che mette la palla nell’area piccola, la difesa di casa si salva in angolo

11 incomprensione del reparto arretrato biancoverde, ne approfitta Ocampo che sblocca la gara.

25’ corner di Ocampo, di testa Staropoli batte Iannì

31’ imprendibile Spanò entra in area e viene atterrato. Il direttore di gara assegna la massima punizione. Dal dischetto si presenta Rodriguez che spiazza Lisi, e accorcia le distanze

38’ insidiosa punizione dalla trequarti di Curcio deviata in angolo

42’ girata di Ocampo, Iannì blocca senza problemi

48’ calcio d’angolo di Curcio, tentativo di testa di Cosenza, sulla respinta di Lisi accorre Spanò che porta la gara sul 2 a 2.

SECONDO TEMPO

8’ corner di Curcio, colpo di testa di Cosenza di poco a lato

16’ perfetta punizione di Amendola per lo stacco imperioso di Cosenza che porta in vantaggio i biancoverdi

23 Spanò allarga per Morelli che la mette al centro dove Lucia tutto solo la mette dentro chiudendo di fatti la gara