Il lametino Antongiulio Stella nuovo Ct della Nazionale Paralimpica di Scherma

ROMA – Il Presidente della Federazione Italiana Scherma, Luigi Mazzone, d’intesa con il Consiglio federale, ha varato i nuovi quadri tecnici del settore paralimpico azzurro. A partire dalla tappa di Coppa del Mondo di Pisa, in programma da giovedì 13 a domenica 16 marzo, ricopriranno le cariche di Responsabili d’arma Alessandro Paroli per il fioretto, Antongiulio Stella per la sciabola e Michele Tarantini per la spada. Tre CT nuovi ma già con grande esperienza nella scherma in carrozzina, tecnici che hanno contribuito in questi anni, nelle rispettive specialità, alla crescita e allo sviluppo del settore paralimpico in Italia.

Antongiulio Stella, lametino di 36 anni, già atleta sciabolatore del Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare e tecnico del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, diventa CT della nazionale Paralimpica di sciabola per il quadriennio che porterà a Los Angeles 2028.

“Abbiamo scelto tre Commissari tecnici giovani ma con un bagaglio d’esperienza e di entusiasmo che ci fa guardare con enorme ottimismo a un settore, quello paralimpico, a cui teniamo moltissimo e per il quale fin dal primo giorno stiamo lavorando con l’obiettivo d’incrementare la base e far crescere sempre di più un movimento che esprime una visione della scherma inclusiva di eccezionale prospettiva futura”, le parole del Presidente federale Luigi Mazzone.