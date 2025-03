La Raffaele Arpaia Lamezia trionfa a Bisignano

Condividi

I gialloblu trovano il pronto riscatto, vincendo una partita decisiva contro la temibile squadra cosentina, seconda in classifica.

Dopo la sconfitta sofferta al tie-break contro Bronte, i gialloblù hanno dimostrato il loro valore e la loro determinazione, conquistando tre punti fondamentali in un match che si è rivelato senza storia.

I tifosi, accorsi numerosi per sostenere la squadra, hanno contribuito a rendere l’energia della partita palpabile, creando un vero e proprio fortino gialloblù. Fin dai primi scambi, la Raffaele Arpaia ha mostrato un gioco incisivo e coordinato, infliggendo un duro colpo agli avversari.

Ogni set ha messo in evidenza le qualità tecniche e tattiche della squadra, con attacchi potenti e una difesa solida che ha lasciato poco spazio ai tentativi di rimonta di Bisignano. I gialloblu hanno dimostrato di essere in forma smagliante, con ogni giocatore che ha contribuito al trionfo.

Ma non c’è tempo per rilassarsi. La squadra è già proiettata verso il prossimo impegno, con la sfida contro il Letojanni che si preannuncia altrettanto intensa. Domenica, al Palasparti, i gialloblù dovranno mantenere alta la concentrazione e l’energia per affrontare un avversario che non darà tregua.

A fine match l’analisi di mister Torchia: “i ragazzi erano determinati e compatti nel voler dare alcune risposte a loro stessi. Lo hanno fatto egregiamente con grande qualità ed in un campo quasi inespugnabile. Una partita quasi perfetta che restituisce alla Squadra la fiducia necessaria per il rush finale. Aver rimesso un vantaggio consistente è poi nella pratica la cosa più importante che abbiamo fatto. Ora testa al prossimo altro grande match in casa”