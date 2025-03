Giovedì 20 marzo l’Arvalia Lamezia presenterà gli atleti che parteciperanno ai Criteria e agli Assoluti di Nuoto 2025

Condividi

Nei prossimi giorni alcuni atleti della Arvalia Nuoto Lamezia saranno impegnati in prove importantissime: quelle rappresentate dai Criteria e dagli Assoluti di Nuoto 2025. È stata una sfida conquistare i pass, ma un obiettivo ancora più importante sarà dare il massimo durante la kermesse che si svolgerà nel bellissimo e suggestivo Stadio del Nuoto di Riccione.

Per rivolgere un grande in bocca ai propri ragazzi, la società che gestisce la piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme ha organizzato una piccola conferenza stampa, prevista per giovedì 20 marzo, alle 16.00, nella Sala Consiliare “Mons. Luisi” del Comune, durante la quale saranno ufficialmente presentate le squadre di atleti che partiranno per i Campionati Nazionali Giovanili e per i Campionati Nazionali Assoluti 2025.

All’incontro con la stampa saranno presenti il sindaco Paolo Mascaro, il presidente del Consiglio comunale Giancarlo Nicotera, l’assessore allo Sport Luisa Vaccaro, la direttrice dell’impianto comunale Carmen Mazzei, il direttore tecnico dell’Arvalia Lamezia Francesco Strangis e il direttore di ricerca e sviluppo di Techfem Emanuel Muraca.

Durante la conferenza stampa, sollecitati dalla giornalista Jessica Mastroianni, saranno gli stessi atleti a condividere sacrifici ed emozioni.