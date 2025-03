Sambiase, beffa nel finale: la Reggina vince al 95esimo

Condividi

In un “Guido D’Ippolito” sold out, un grande Sambiase cade solo nel finale: la decide Barillà al 95esimo.

Partita intensa, ma con poche emozioni al D’Ippolito: le due squadre quasi si annullano a vicenda e, nei primi 45, si rendono pericolose solo su palle inattive. La prima chance è per la Reggina al 21’, calcio d’angolo di Porcino per la testa di Barranco: Giuliani gli nega il goal. Al 36esimo è il turno del Sambiase, sempre su corner: colpo di testa di V. Frasson appostato sul secondo palo, gran parata di Lagonigro. Al 45esimo ci prova Carella dalla distanza: conclusione deviata in calcio d’angolo.

Nella ripresa, ancora meno sussulti: al 55’ imbucata di Zerbo per Ferraro, provvidenziale uscita di Lagonigro che evita guai ai suoi. All’83esimo Caporello innesca Zerbo, tallonato da un difensore avversario prova il destro ad incrociare: blocca l’estremo difensore ospite. Un minuto più tardi ancora Zerbo da fuori area: stesso esito dell’azione precedente. Quando ormai la partita sembrava incanalarsi sui binari dello 0-0, arriva la beffa per il Sambiase, cross di Grillo, inserimento e colpo di testa di Barillà: Giuliani sfiora ma non riesce ad evitare che il pallone si insacchi in rete.

SAMBIASE: Giuliani, Perri, V. Frasson, S. Frasson, Strumbo (Maitini, 45+6’ st), Umbaca, Caporello, Piriz (Cozza, 25’ st), Ferraro (Costanzo, 45+2’ st), Carella (Cataldi, 29’ st). A disp. Donato, Dell’Acqua, Morra, Chianese, Tiveron. All. Morelli

REGGINA: Lagonigro, Adejo, Cham, Porcino (De Felice, 37’ st), Barranco (Curiale, 31’ st), Ragusa (Urso, 24’ st), Barillà, Vesprini (Giuliodori, 14’ st), Laaribi, Girasole, Renelus (Grillo, 14’ st). A disp. Martinez, Capomaggio, Ndoye, Perri. All. Trocini

MARCATORI: Barillà 95’

ARBITRO: Testaì da Catania, assistenti Allievi (San Benedetto del Tronto) e Lombardi (Chieti)

NOTE: ammoniti Perri (S), Porcino (R), Strumbo (S), V. Frasson (S), Girasole (R). Al 92esimo espulso Trocini (allenatore Regginq). Angoli 2-4. Recupero 1’, 5’.