Sambiase: 1-1 in casa del Città di Sant’Agata

Il Sambiase spreca troppo e non va oltre il pari: al goal di Zerbo al 16’, risponde Ziello al 49esimo.

Partono bene i locali, al minuto 2 Padovano vede Giuliani fuori dai pali e prova la conclusione da lontanissimo: l’estremo difensore giallorosso non si fa sorprendere e devia in corner. 5 minuti più tardi invenzione di Zerbo, Ferraro brucia il diretto avversario, supera il portiere ma manda fuori. Al 16esimo si sblocca la gara: Zerbo conquista calcio di rigore e lo trasforma, 11esimo centro stagionale per lui. Al 19esimo Sambiase vicinissimo al raddoppio: super stop di Cataldi e palla in mezzo per Ferraro che non riesce ad inquadrare la porta. Al 26esimo ci prova Catalano, di gran lunga il più in palla tra i suoi: Giuliani attento. Al 34’ Ferraro ruba la merenda a Perez in area di rigore, calcia a botta sicura: Cannizzaro gli nega la gioia del goal.

Nella ripresa, dopo appena 1 minuto, ancora un’occasione per Ferraro: anche questa volta il bomber giallorosso trova l’opposizione di Cannizzaro. Al 49esimo il Sant’Agata pareggia: cross pennellato di Catalano per Ziello, che si inventa un gran goal da fuori area. Al 52’ sempre Catalano protagonista: questa volta calcia lui da posizione defilata, palla di poco a lato. Un minuto più tardi botta da fuori area di Zerbo, traiettoria del pallone che si abbassa troppo tardi. All’84 ci prova Piriz sugli sviluppi di corner: per sua sfortuna la conclusione centra Perri. Al minuto 89’ l’ultima chance della gara, affidata al destro dalla distanza di Umbaca, bloccato da Cannizzaro.

CITTÀ DI SANT’AGATA: Cannizzaro, Brugaletta, Perez, Flamia (Leonardi, 24’ st), Ziello (Alioto, 38’ st), Padovano, Dorato, Abbate (Visintin, 24’ st), Nunzi (Demoleon, 33’ st), Bova (Faccetti, 24’ st), Catalano. A disp. Adamo, Gaffuri, Fontana, Iuculano. All. Ferraro

SAMBIASE: Giuliani, Perri, V. Frasson, S. Frasson, Strumbo, Umbaca, Caporello, Cozza (Piriz, 24’ st), Ferraro, Zerbo (Carella, 32’ st), Cataldi (Maitini, 19’ st). A disp. Donato, Dell’Acqua, Morra, Gassama, Tiveron, Costanzo. All. Morelli

MARCATORI: Zerbo (Rig.) 16’, Ziello 49’

ARBITRO: Merlino da Pontedera, assistenti Mansutti (Basso Friuli) e Patat (Tolmezzo)

NOTE: ammoniti Padovano (SAG), V. Frasson (S), Zerbo (S), Perez (SAG). Angoli 7-5. Recupero 0’, 6’.