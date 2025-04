A Gianluca Pessotto, Stefano Fiore, Giuseppe Ursino e Gigi Milani il “Premio Calcio Giovanile” nell’ambito del Memorial Pasquale Gallo a Lamezia Terme

Condividi

Torna anche quest’anno, nell’ambito dell’ottava edizione del Torneo Internazionale Città di Lamezia Terme-Memorial Pasquale Gallo, il “Premio Calcio Giovanile” giunto alla sua terza edizione.

Nel corso della cerimonia inaugurale del Memorial, mercoledì 23 aprile alle 18.00 allo Stadio Guido D’Ippolito, verranno consegnati quattro riconoscimenti.

Il “Premio miglior responsabile 2023/2024” andrà a Gigi Milani per 12 anni responsabile dell’attività di base della Juventus e oggi, invece, in forza al Club Italia dove si occupa di scouting dell’Under14.

All’ex centrocampista della Lazio e della Nazionale italiana, oggi direttore sportivo e opinionista tv, Stefano Fiore verrà consegnato, invece, il “Premio ragazzo di Calabria io ce l’ho fatta”.

Il “Premio dirigente dell’anno” andrà a Gianluca Pessotto, ex difensore della Juventus per la quale è stato anche team manager e responsabile del settore giovanile. Oggi è Football Teams Staff Coordination Manager sempre del club bianconero.

Infine, il “Premio alla carriera Miglior Direttore Sportivo” andrà a Giuseppe Ursino, per oltre 25 Ds del Crotone che ha trascinato fino alla storica prima promozione in serie A.

Un appuntamento da non perdere, quindi, per ascoltare le storie e rivivere le emozioni di uomini che hanno scritto pagine importanti nella storia del calcio calabrese e non solo.