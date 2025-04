Sambiase: al “D’Ippolito” i giallorossi perdono 1-0 con l’Enna

Condividi

Nonostante un ottimo avvio, il Sambiase esce sconfitto davanti al proprio pubblico: la decide il colpo di testa di Aperi al 67esimo.

Inizia molto bene il Sambiase: al minuto 5 prima sgroppata sulla destra di Costanzo, Maitini non riesce ad indirizzare verso la porta. Al 12’ ancora Maitini protagonista: cross dalla sinistra di Umbaca, colpo di testa del centravanti argentino che si stampa sul palo interno. Al 15esimo si vede l’Enna: schema su punizione, Cristiano serve Cicirello, conclusione debole bloccata da Giuliani. 4 minuti più tardi, palla in mezzo di Costanzo per la deviazione volante di Umbaca: Simeoli si supera e con un grande intervento salva i suoi. Al 35’ ci prova Casadidio dalla distanza: conclusione facile preda di Giuliani. Al 42esimo sinistro da fuori area di Tiveron che finisce di poco a lato.

Nella ripresa, al 55esimo, sugli sviluppi di corner, serie di batti e ribatti nell’area piccola ospite, e giallorossi che non riescono a trovare la zampata vincente. Al 67esimo arriva il fulmine a ciel sereno per il Sambiase: cross dalla destra, Aperi di testa batte Giuliani e porta avanti l’Enna. Dopo la rete dello svantaggio il Sambiase prende in mano il pallino del gioco, chiude l’Enna nella sua metacampo ma non riesce a rimettere la gara sui binari giusti.

SAMBIASE: Giuliani, Chianese, V. Frasson, Morra (Perri, 32’ st), Strumbo, Umbaca, Tiveron (Solomon, 12’ st), Piriz (Caporello, 28’ st), Zerbo, Costanzo (Carella, 28’ st), Maitini (Ferraro, 12’ st). A disp. Cullice, Gassama, Dell’Acqua, Cozza. All. Morelli

ENNA: Simeoli, Demoleon, Moreso, Cicirello (Di Piedi, 35’ st), De Souza (Timmoneri, 24’ st), Dagata, Cristiano (Kalombola, 24’ st), Otero (Amenta, 31’ st), Aperi, D’Amore, Casadidio (Nardella, 13’ st). A disp. Di Franco, Bamba, Rotella, Vitale. All. Passiatore

MARCATORI: Aperi 67’

ARBITRO: Pascuccio da Ariano Irpino, assistenti Di Minico (Ariano Irpino) e Freda (Avellino)

NOTE: ammoniti Dagata (E), Zerbo (S), Aperi (E), Di Piedi (E). Angoli 7-1. Recupero 0’, 5’.