Marco Paonessa, orgoglio calabrese: sfiora il podio per soli 50 Millesimi

In una gara ricca di emozioni, Marco Paonessa, unico pilota del Sud nel CIV Aprilia RS 660, ha dimostrato ancora una volta determinazione, talento e coraggio, sfiorando il podio per soli 50 millesimi, al termine di una battaglia mozzafiato.

Partito dalla terza posizione in griglia, il giovane calabrese ha avuto una partenza brillante guadagnando da subito la testa della corsa. Ma in una gara così combattuta, il gruppone non ha fatto sconti: Paonessa è stato risucchiato fino alla sesta posizione, apparentemente fuori dai giochi per le posizioni di vertice.

La sua tenacia, ancora una volta, ha ribaltato ogni pronostico. Giro dopo giro, ha costruito una rimonta aggressiva e di una precisione chirurgica, sfruttando ogni spiraglio, ogni curva, ogni occasione. Quando tutto sembrava deciso, ha tirato fuori il meglio di sé: all’ultimo giro, con una serie di sorpassi da manuale, è riuscito ad uscire terzo dall’ultima curva, sfiorando il terzo gradino del podio per soli 50 millesimi: un soffio.

Il manager, Andrea Veraldi non nasconde la soddisfazione per la prestazione ma richiama l’attenzione su un aspetto fondamentale per il futuro del pilota: “Marco ha dimostrato ancora una volta il suo valore, gareggiando con lucidità e determinazione. Per continuare a crescere e competere ad alti livelli, è cruciale un sostegno concreto. Questo è uno sport impegnativo anche sul piano economico, per questo faccio un appello agli imprenditori della nostra terra: investire su Marco significa credere in un sogno vero, in un talento che può portare in alto la Calabria nel motociclismo. Il potenziale c’è, la passione pure: ora servono le giuste opportunità”

Ciò che resta è la prestazione di spessore di un pilota che rappresenta con orgoglio il Sud Italia. In un mondo, come quello del motociclismo, spesso dominato da nomi del Centro e del Nord, Marco rappresenta un’eccellenza calabrese, capace di portare in alto la sua terra con talento, passione e umiltà. Il podio è mancato per un soffio, ma il messaggio è chiaro: la Calabria corre forte e Marco è pronto per ritornare a vincere.