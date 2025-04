È Demis Lico dell’Arvalia Nuoto Lamezia l’unico atleta calabrese che parteciperà ai Campionati Italiani Giovanili Indoor di Fondo

Condividi

Continua l’appuntamento con le gare allo Stadio del Nuoto di Riccione per l’Arvalia Nuoto Lamezia.

Dopo un’intensa settimana di competizioni con oltre duemila partecipanti, la città romagnola torna a essere capitale del nuoto italiano, ospitando i Campionati Italiani Giovanili Indoor di Fondo.

Domani e dopodomani (venerdì 11 e sabato 12 aprile) saranno, infatti, ben 240 gli atleti in gara alla kermesse di caratura nazionale e non mancherà un rappresentante calabrese: sarà Demis Lico l’unico atleta della nostra regione che ha meritato l’accesso con un tempo pari a 59.03.10.

Classe 2007, iscritto nella specialità dei 5000 metri di fondo, sarà Lico a rappresentare con orgoglio la piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme (e non solo!). Un traguardo prestigioso per il giovane atleta, ma anche per l’intera società che trova in questa partecipazione un ulteriore coronamento di un periodo estremamente positivo, dopo gli ottimi risultati conseguiti ai Criteria Nazionali Giovanili 2025.

Un risultato che testimonia l’eccellenza del lavoro sinergico e quotidiano di atleti e staff tecnico.