Sambiase sconfitto ad Acireale

Umbaca sblocca, Rodio e Petta rimontano: finisce 2-1 per i padroni di casa ad Acireale. Nonostante la sconfitta il Sambiase conquista matematicamente l’accesso ai playoff, traguardo impensabile alla vigilia del campionato.

La gara inizia nel migliore dei modi per il Sambiase che al minuto 4 passa subito in vantaggio: pennellata su punizione di Umbaca e pallone all’incrocio dei pali. Risposta locale affidata alla conclusione dalla distanza di Paglia, deviata in corner. 8 minuti più tardi, l’Acireale pareggia il match: lancio dalle retrovie, Rodio approfitta dell’uscita fuori area non perfetta di testa di Grisendi e deposita in rete. Al 28esimo ancora Rodio pericoloso: tiro al volo del numero 3 granata murato. Al 32esimo calcio di punizione di Umbaca dalla stessa zolla del goal: questa volta il capitano giallorosso centra in pieno la barriera. Al 38esimo doppio passo e cross di Costanzo, Umbaca con il sinistro di prima intenzione non inquadra lo specchio. Al 41esimo Petta va vicino all’eurogoal in rovesciata: pallone di poco a lato.

Nella ripresa, parte forte l’Acireale: al 66esimo ci prova Dampha da fuori, tentativo murato da Strumbo. 4 minuti dopo, grande chance per il Sambiase: calcio d’angolo di Cozza, uscita a vuoto di Zizzania, la sfera arriva a Gassama che, da posizione defilata, manda alto. Al 75’ azione personale di Carella sulla destra e tiro di sinistro, respinto dalla difesa locale. All’80esimo l’Acireale la ribalta grazie al colpo di testa di Petta, sugli sviluppi di calcio di punizione.

ACIREALE: Zizzania, Piccolo, Rodio (Capogna, 9’ st), Petta, Vasil (Sueva, 17’ st), Paglia (De Martino, 32’ st), Dampha, Damcevski, Andreassi (Di Mauro, 1’ st), Santovito, Mokulu (Marchetti, 40’ st). A disp. Di Paola, Manono, Milo, Romano. All. Chianese

SAMBIASE: Grisendi, Dell’Acqua, S. Frasson, Cozza, Strumbo (Colombatti, 43’ st), V. Frasson, Carella, Solomon (Tiveron, 29’ st), Ferraro (Maitini, 18’ st), Umbaca (Cataldi, 24’ st), Costanzo (Gassama, 18’ st). A disp. Giuliani, Perri, Caporello, Piriz. All. Morelli

MARCATORI: Umbaca 4’, Rodio 19’, Petta 80’

ARBITRO: Decimo da Napoli, assistenti Corbetta (Como) e Pelotti (Bologna)

NOTE: ammoniti Strumbo (S), Dell’Acqua (S), Dampha (A), Di Mauro (A). Angoli 8-3. Recupero 0’, 4’.