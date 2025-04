Meno di una settimana al Torneo Internazionale Città di Lamezia Terme – ottavo Memorial Pasquale Gallo

Condividi

Ultimi preparativi in corso per il Torneo Internazionale Città di Lamezia Terme-Memorial Pasquale Gallo la cui ottava edizione prenderà ufficialmente il via mercoledì 23 aprile alle 18.00 con la cerimonia d’inaugurazione al Guido D’Ippolito di Lamezia Terme.

Innanzitutto, una variazione rispetto a quanto comunicato in precedenza. I due campi teatro delle gare, tra le 64 formazioni della categoria pulcini partecipanti, saranno proprio il Guido D’Ippolito e il Gianni Renda, che torna disponibile e fruibile.

Il programma

La manifestazione si aprirà alle 18.00 di mercoledì 23 aprile con la cerimonia d’inaugurazione al “Guido D’Ippolito”. Ad una prima fase musicale e di spettacolo seguirà la consueta sfilata di tutte le squadre e la consegna dei riconoscimenti a Gigi Milani, Giuseppe Ursino, Gianluca Pessotto e Stefano Fiore per il “Premio Calcio Giovanile”. Quindi saliranno sul palco le istituzioni e gli organizzatori che mostreranno ai presenti l’ambito Trofeo in palio e omaggeranno la figura di Pasquale Gallo, giovane lametino scomparso prematuramente, al quale il Memorial è intitolato.

Il giorno dopo, 24 aprile, cominceranno le sfide sui due campi indicati. Si giocherà dalle 9 alle 20.15 consentendo a tutte le formazioni partecipanti di giocare lo stesso numero di gare. Stesso programma per venerdì 25 aprile, mentre sabato 26 aprile, giorno delle finali, i giovani partecipanti scenderanno in campo dalle 8.30 alle 17.00quando le sfide lasceranno spazio alla premiazione finale.

Nei giorni delle gare prevista ampia copertura mediatica dell’evento con edizioni speciali del TgMemorial in diverse fasce orarie, aggiornamenti in tempo reale sui risultati e due appuntamenti “Special guest” con ospiti d’eccezione per parlare di calcio giovanile. La cerimonia inaugurale e le gare saranno trasmesse in diretta sui canali social del Memorial e sulla Memorial Gallo Tv, canale 254 del digitale terrestre.