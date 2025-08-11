HapuEditore

Allenamento congiunto Cosenza-Vigor Lamezia 3- 0
Allenamento congiunto Cosenza-Vigor Lamezia 3- 0

11 Ago 2025
redazione Corriere di Lamezia
Termina 3-0 in favore della formazione silana l’allenamento congiunto tra Cosenza e Vigor Lamezia al San Vito-Marulla.
In gol Novello e Begheldo in avvio di gara, Mazzocchi nella ripresa.
Di seguito il tabellino:
MARCATORI: 1 ‘ pt Novello, 9’ pt Begheldo, 76 ‘ st Mazzocchi
COSENZA: Vettorel (25′ st Pompei), Caporale (15′ st Cimino 30′ st Bonofiglio), Dalle Mura, D’Orazio (20′ Rocco), Cimino (1′ st Arioli), Barone (20′ Roseti), Garritano (20′ st Florenzi), Begheldo (20′ st Silvestri), Ragone (20′ st Koufalidis), Rizzo Pinna (25′ st Zilli), Novello (1′ st Mazzocchi). Allenatore: Buscè
VIGOR LAMEZIA: Iannì (1’st Verdosci) Amendola, Sanzone (32’st Del Pin), Sardo (29’pt Lanciano) Colella (30’st Puccio), Marcellino (34’st Malara), Curcio (1’st Bammacaro 6’st Staiano) Guerrisi (39’st Lucia), La Vecchia (1’st Spanò), Embalo(13’st Marigosu) Mascari (18’st Di Pardo). Allenatore: Foglia Manzillo


