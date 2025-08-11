Termina 3-0 in favore della formazione silana l’allenamento congiunto tra Cosenza e Vigor Lamezia al San Vito-Marulla.
In gol Novello e Begheldo in avvio di gara, Mazzocchi nella ripresa.
Di seguito il tabellino:
MARCATORI: 1 ‘ pt Novello, 9’ pt Begheldo, 76 ‘ st Mazzocchi
COSENZA: Vettorel (25′ st Pompei), Caporale (15′ st Cimino 30′ st Bonofiglio), Dalle Mura, D’Orazio (20′ Rocco), Cimino (1′ st Arioli), Barone (20′ Roseti), Garritano (20′ st Florenzi), Begheldo (20′ st Silvestri), Ragone (20′ st Koufalidis), Rizzo Pinna (25′ st Zilli), Novello (1′ st Mazzocchi). Allenatore: Buscè
VIGOR LAMEZIA: Iannì (1’st Verdosci) Amendola, Sanzone (32’st Del Pin), Sardo (29’pt Lanciano) Colella (30’st Puccio), Marcellino (34’st Malara), Curcio (1’st Bammacaro 6’st Staiano) Guerrisi (39’st Lucia), La Vecchia (1’st Spanò), Embalo(13’st Marigosu) Mascari (18’st Di Pardo). Allenatore: Foglia Manzillo
Allenamento congiunto Cosenza-Vigor Lamezia 3- 0
Termina 3-0 in favore della formazione silana l’allenamento congiunto tra Cosenza e Vigor Lamezia al San Vito-Marulla.