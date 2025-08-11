Madalin Virgil Tandara è un nuovo attaccante della Vigor Lamezia

Condividi

Colpo in attacco per il Sodalizio di Via Marconi: si aggrega al gruppo Madalin Virgil Tandara.

Nato a Focsani, in Romania, il 18 luglio 1998, Tandara è una punta centrale fisica dotata di grande senso del gol.

Dopo un avvio di carriera con la Salernitana Under 17 e 19, ha poi vestito le maglie di Vultur Rionero, Taranto, Gelbison, Agropoli, Santa Maria Cilento (con cui ha segnato 15 gol ed è stato il vicecannoniere del girone I nella stagione 2022-2023) e Vibonese.

Il profilo d’esperienza e qualità che serviva per puntellare il reparto avanzato biancoverde.