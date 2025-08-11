Sambiase, termina 1-1 l’amichevole contro il Chievo Verona in quel di Lorica

Condividi

Parte fortissimo il Sambiase: al 15’ bella trama offensiva che si conclude con il colpo di testa di poco alto di Haberkon su cross di Kouame. Al 19’ si stappa il match: palla forte messa in mezzo da Costanzo per la deviazione vincente di Diogo.

Al 28esimo il Sambiase trova anche la rete del 2-0 con Sueva (dopo una grande azione di Kouame), ma il guardalinee cancella tutto per un sospetto fuorigioco. Al minuto 32 sempre e solo Sambiase: cross dalla sinistra di Costanzo, Kouame al volo chiama l’estremo difensore gialloblù al grande intervento.

Nella ripresa, girandola di cambi da entrambe le parti ma non cambia lo spartito, dopo 4 minuti Palermo va vicino all’eurogoal da fuori: Napoli vola e devia in corner. Due minuti più tardi, al primo affondo del match, il Chievo pareggia: Pagliuso calcola male i tempi dell’uscita e D’este deposita a porta sguarnita. Al 59’ imbucata geniale di Haberkon per l’inserimento di Palermo: diagonale del 4 giallorosso che si stampa sul palo interno. L’ultimo lampo del match al 75’: palla a rimorchio di Caruso per Sena che, però, non impatta bene il pallone.

Ancora ottime indicazioni dunque per mister Lio che, anche nel match odierno, ha lasciato spazio a tutti i ragazzi a disposizione. Prossimo appuntamento il 13 Agosto contro il Fasano al Villaggio Baffa.

SAMBIASE 1T: Giuliani, Slojkowski, Leumegni*, Strumbo, Frasson, Palermo, Kouame, Diogo, Sueva, Haberkon, Costanzo.

SAMBIASE 2T: Pagliuso (Lisi, 35’ st), Slojkowski (De Cicco, 22’ st), Colombatti, Pantano, Leumegni* (Naccarato*, 34’ st), Palermo (Caruso, 27’ st), Solomon, Diogo, Costanzo (Sena*, 12’ st), Haberkon (Perri, 27’ st), Sueva (Francisco, 16’ st)

CHIEVOVERONA 1T: Tosi, Uggè, Trillò, Sbampato, Prandini, Jassey, Ischia, Steffè, De Cerchio, Visinoni, Paloschi.

CHIEVOVERONA 2T: Napoli, Napoletano, Turano, Bortolussi, Baschirotto, Pisano, Jassey (Odinelli, 25’ st), Steffè (Zuddas, 12’ st), Ferrari, D’Este, Costantino.

*aggregato