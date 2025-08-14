HapuEditore

Vigor Lamezia, Carlos Embalo in biancoverde
14 Ago 2025
redazione Corriere di Lamezia
Ancora un rinforzo offensivo per la Vigor Lamezia. Il Sodalizio di Via Marconi ingaggia l’esperto Carlos Embalo.

Nato a Bissau nel 1994, Embalo inizia la carriera in Portogallo  nelle giovanili del Chaves. In Italia arriva nel 2013  grazie al Palermo, per poi vestire  maglie importanti come Carpi, Lecce, Brescia e Cosenza.

Giocatore che si distingue per la sua rapidità e che fa dell’estro e dell’imprevedibilità le sue armi vincenti, Embalo può ricoprire il ruolo di esterno offensivo e giocare all’occorrenza anche a supporto della prima punta.

Già da giorni aggregato al gruppo a disposizione di mister Foglia Manzillo che ha svolto la prima parte del ritiro in Sila, Embalo è da oggi a tutti gli effetti un giocatore biancoverde.


