Vigor Lamezia, Carlos Embalo in biancoverde

Ancora un rinforzo offensivo per la Vigor Lamezia. Il Sodalizio di Via Marconi ingaggia l’esperto Carlos Embalo.

Nato a Bissau nel 1994, Embalo inizia la carriera in Portogallo nelle giovanili del Chaves. In Italia arriva nel 2013 grazie al Palermo, per poi vestire maglie importanti come Carpi, Lecce, Brescia e Cosenza.

Giocatore che si distingue per la sua rapidità e che fa dell’estro e dell’imprevedibilità le sue armi vincenti, Embalo può ricoprire il ruolo di esterno offensivo e giocare all’occorrenza anche a supporto della prima punta.

Già da giorni aggregato al gruppo a disposizione di mister Foglia Manzillo che ha svolto la prima parte del ritiro in Sila, Embalo è da oggi a tutti gli effetti un giocatore biancoverde.