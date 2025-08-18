FINP, Gianvittorio Longo e Antonio Porro dell’Arvalia Nuoto Lamezia protagonisti della Traversata dello Stretto di Messina

Condividi

Il 12 agosto scorso gli atleti FINP dell’Arvalia Nuoto Lamezia, Gianvittorio Longo e Antonio Porro, hanno compiuto l’affascinante e impegnativa Traversata dello Stretto di Messina.

Partiti da Torre Faro, i due nuotatori hanno raggiunto la costa calabrese, approdando a Scilla dopo circa 50 minuti di nuoto in mare aperto.

La traversata, svoltasi a livello amatoriale, non prevedeva classifiche o rilevazioni cronometriche ufficiali: l’impresa ha avuto come obiettivo principale la sfida con se stessi, il desiderio di mettersi alla prova e il piacere di condividere un’esperienza sportiva unica.

La partecipazione di Longo e Porro rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un messaggio di inclusione e di passione per lo sport, poiché entrambi hanno affrontato la prova insieme a nuotatori normodotati, dimostrando ancora una volta come il nuoto possa essere un ponte che unisce, senza barriere.

L’Arvalia Nuoto Lamezia esprime grande orgoglio per i propri atleti, che con dedizione, impegno e spirito di squadra hanno onorato i valori dello sport e dato lustro, ancora una volta, alla società.