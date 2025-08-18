HapuEditore

FINP, Gianvittorio Longo e Antonio Porro dell’Arvalia Nuoto Lamezia protagonisti della Traversata dello Stretto di Messina
Sport

FINP, Gianvittorio Longo e Antonio Porro dell’Arvalia Nuoto Lamezia protagonisti della Traversata dello Stretto di Messina

18 Ago 2025
redazione Corriere di Lamezia
Condividi

Il 12 agosto scorso gli atleti FINP dell’Arvalia Nuoto Lamezia, Gianvittorio Longo e Antonio Porro, hanno compiuto l’affascinante e impegnativa Traversata dello Stretto di Messina.

Partiti da Torre Faro, i due nuotatori hanno raggiunto la costa calabrese, approdando a Scilla dopo circa 50 minuti di nuoto in mare aperto.

La traversata, svoltasi a livello amatoriale, non prevedeva classifiche o rilevazioni cronometriche ufficiali: l’impresa ha avuto come obiettivo principale la sfida con se stessi, il desiderio di mettersi alla prova e il piacere di condividere un’esperienza sportiva unica.

La partecipazione di Longo e Porro rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un messaggio di inclusione e di passione per lo sport, poiché entrambi hanno affrontato la prova insieme a nuotatori normodotati, dimostrando ancora una volta come il nuoto possa essere un ponte che unisce, senza barriere.

L’Arvalia Nuoto Lamezia esprime grande orgoglio per i propri atleti, che con dedizione, impegno e spirito di squadra hanno onorato i valori dello sport e dato lustro, ancora una volta, alla società.


Condividi