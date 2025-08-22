Sambiase, tanta intensità ma poche emozioni: l’amichevole con il Praia termina 0-0

Giallorossi, ancora un pò appesantiti dai carichi di lavoro (compreso l’allenamento mattutino) ma comunque pericolosi in più occasioni, in particolar modo sugli esterni, con alcune chances importanti capitate sui piedi di Sueva e Furiato.
Anche oggi mister Lio ha lasciato spazio alla maggior parte degli elementi in rosa, con un cambio quasi radicale di formazione tra primo e secondo tempo.
SAMBIASE 1T: Giuliani, De Cicco, Frasson, Pantano, Andronache, Caruso, Palermo, Solomon, Costanzo, Haberkon, Francisco.
SAMBIASE 2T: Lisi (Pagliuso, 35’ st), De Cicco (Naccarato, 37’ st), Colombatti, Strumbo, Leumegni (Melchionna, 40’ st), Calabrò, Palermo (Sena, 33’ st), Diogo, Furiato, Haberkon (Perri, 33’ st), Sueva.
PRAIA 1T: Piccioni, S. Dominguez, Baggini, Gonzalez, Sako (Alcaide, 34’ pt), Maitini, Marino, F. Dominguez, Puoli, Thiakane, Della Rocca.
PRAIA 2T: Piccioni (Pages, 27’ st),S. Dominguez, Mazza, Gonzalez, Alcaide, Maitini (Collins, 27’ st), Marino (Signorelli, 42’ st), F. Dominguez, Puoli (Diaby, 32’ st), Thiakane (Costanzo, 16’ st), Petrone.
NOTE: Corner 2-2. Recupero 1’, 0’.