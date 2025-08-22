Sambiase, una riconferma e due nuovi acquisti: Sena, Naccarato e Marrello

Condividi

L’Asd Sambiase 2023 comunica ufficialmente il rinnovo contrattuale di Biagio Francesco Sena e l’acquisizione delle prestazioni sportive di Mario Naccarato e Samuele Marrello.

Biagio Francesco Sena, classe 2007, nella scorsa stagione è stato uno dei punti fissi della Juniores Nazionale allenata da mister Cuda. Centrocampista di ruolo, Sena è un prodotto del settore giovanile del Cosenza, con cui è arrivato fino all’Under 17. Aggregato dal primo giorno di ritiro, Biagio ha convinto tutti, tanto da guadagnarsi il salto in primo squadra.

Mario Naccarato è un classe 2006 capace di ricoprire più ruoli nel reparto difensivo: terzino sinistro, ma anche centrale sia in una difesa a tre che a quattro. Cresciuto nel settore giovanile del Cosenza, dove ha militato fino all’Under 17, nella stagione 2023/24 si trasferisce alla Pro Vercelli con cui vince il campionato Primavera 3. Lo scorso anno, sempre con la formazione piemontese, ha giocato stabilmente con la Primavera e collezionato diverse convocazioni in prima squadra in Serie C.

Per Samuele Marrello, invece, si tratta di un ritorno in giallorosso: ha infatti militato tra le fila del Sambiase dal 2017 al 2019 (in Promozione ed Eccellenza) e nel 2022. Nelle ultime due stagioni, il centrocampista classe 2000, è stato uno degli insostituibili della Promosport.