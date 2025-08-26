In casa biancoverde arriva il centrocampista Pietro Simonetta

Condividi

Altro colpo in casa biancoverde.

Dalla Reggina arriva a rafforzare il reparto nevralgico della Vigor Lamezia il centrocampista, classe 2006, Pietro Simonetta. Cresciuto nel settore giovanile amaranto, dove è stato anche capitano della formazione Under 17, lo scorso anno ha acquisito esperienza nel massimo campionato dilettantistico con la maglia del Ghiviborgo, nel girone E.

Jolly in mediana, predilige occupare la posizione davanti alla difesa.