L’Arvalia Nuoto Lamezia guarda al futuro e cambia nome, vesti e dirigenza: il 2 settembre la conferenza stampa in Comune

Dopo una storia ricca di successi lunga 10 anni, l’Arvalia Nuoto Lamezia è pronta a guardare al futuro con obiettivi sempre più ambiziosi: la società che gestisce la piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme si appresta, infatti, a presentare importanti novità che segneranno l’inizio di una nuova fase.

Per farlo, ha indetto una conferenza stampa con la quale si celebrerà questo momento di svolta: martedì 2 settembre, alle 16:00, l’appuntamento nella sala consiliare “Mons. Luisi” del Comune di Lamezia Terme sarà volto a tracciare un piccolo bilancio dei risultati conseguiti finora, ma soprattutto a puntare lo sguardo verso il futuro. Nell’occasione sarà, infatti, presentato il nuovo nome della società che guiderà l’impianto della Piana, la sua nuova identità grafica e il nuovo presidente.

Con questo nuovo progetto, la società intende rafforzare ulteriormente la propria missione: offrire un punto di riferimento per la pratica sportiva, la crescita dei giovani e la promozione dei valori dello sport come inclusione, socialità e benessere.