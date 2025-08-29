Coppa Italia Vigor Lamezia-Sambiase, il sindaco Murone: “Il derby sia la festa dello sport”

Condividi

Lamezia Terme – “Domenica 31 agosto, alle ore 16:30, lo Stadio Guido D’Ippolito ospiterà l’attesissimo derby di Coppa Italia tra Vigor Lamezia e Sambiase. Non sarà soltanto una partita di calcio, ma un appuntamento che abbraccia l’intera comunità lametina, capace di unire generazioni diverse attorno alla passione per lo sport.

Le recenti presentazioni delle due squadre, accolte da una grande partecipazione popolare sul Lungomare Falcone Borsellino e in Piazza 5 Dicembre, hanno dimostrato quanto Lamezia viva di calcio e quanto i suoi tifosi sentano forte il legame con i propri colori. Questo entusiasmo è la prova che la nostra città merita di continuare a coltivare ambizioni importanti e a guardare con fiducia verso traguardi sportivi sempre più prestigiosi.

Il derby di domenica rappresenta un’occasione per esaltare non solo il valore tecnico delle squadre, ma soprattutto i principi che devono guidare ogni manifestazione sportiva: rispetto, correttezza e condivisione. Le rivalità restano sul campo; in città devono prevalere la civiltà, la passione e il senso di appartenenza a un’unica comunità.

Al tempo stesso, questo appuntamento deve essere anche un segnale di crescita: Lamezia Terme ha tutte le carte in regola per affermarsi come punto di riferimento calcistico in Calabria e guardare con decisione a palcoscenici più prestigiosi, degni della sua storia e delle sue potenzialità. La tradizione, la competenza dei membri della dirigenza delle due squadre e il calore dei nostri tifosi sono la base su cui costruire un futuro sportivo di alto livello, capace di dare lustro non solo alle società ma all’intera città.

Per questo rivolgo un appello a tutti i cittadini: partecipate numerosi, sostenete la vostra squadra con entusiasmo, ma sempre con tifo sano e rispettoso. Lo sport è patrimonio di tutti, soprattutto delle famiglie, dei giovani e dei bambini che hanno il diritto di vivere questa giornata in un clima di gioia e sicurezza.

Sono certo che Lamezia Terme saprà dimostrare, ancora una volta, la propria maturità e la propria capacità di accogliere eventi importanti, trasformando questo derby in una vera festa dello sport e in un esempio positivo per tutta la Calabria”.

Così in una nota il Sindaco di Lamezia Terme, Mario Murone.