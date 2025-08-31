Sambiase: Costanzo decide il derby con la Vigor

Condividi

Il Sambiase si aggiudica il primo derby di stagione e avanza in Coppa: decisivo il gran goal al 61esimo di Costanzo.

Primi minuti ad alta intesità, ma con un Sambiase decisamente più in palla rispetto agli avversari: al 10’ la prima grande occasione giallorossa, solo illusione del goal per Sueva. 5 minuti più tardi, cross dalla destra di Sueva e colpo di testa di Haberkon che si stampa sulla traversa: sulla respinta Palermo manda alto da fuori area.

Nella ripresa ancora Sambiase protagonista: dopo 3 minuti cross dalla sinistra di Andronache, deviazione volante di Sueva neutralizzata da Iannì. Al 52’ calcio di punizione di Palermo, sponda di Strumbo per Calabrò che, di testa, manda di poco alto. Al 61esimo arriva il meritato vantaggio giallorosso: Costanzo riceve palla sulla sinistra, si accentra e da fuori area con un destro chirurgico fulmina Iannì. Al minuto 71, grande chance per il raddoppio ma Calabrò non approfitta di una dormita generale della difesa casalinga e si fa ipnotizzare dall’estremo difensore biancoverde. Un giro di lancette più tardi secondo legno di giornata per i giallorossi: gran destro al volo di Diogo che sbatte sul palo a portiere immobile. All’85esimo il primo tiro in porta della Vigor: un super Giuliani con i piedi dice no al colpo a botta sicura di Mascari.

VIGOR LAMEZIA: Iannì (Verdosci, 19’ st), Montebugnoli, Simonetta (La Vecchia, 20’ st), Marcellino (Coppola, 20’ st), Mascari, Colella, Guerrisi, Tandara, Lanciano (Spanò, 31’ st), Sanzone, Staiano (D’Anna, 22’ st). A disp. Curcio, Amendola, Sardo, Di Pardo. All. Foglia Manzillo

SAMBIASE: Giuliani, Frasson, Colombatti, Strumbo, Andronache (Pantano, 23’ st), Palermo, Calabrò, Diogo (Solomon, 31’ st), Sueva (Furiato 16’ st, Leumegni 45+1’ st), Haberkon, Costanzo (Perri Mattia, 23’ st). A disp. Lisi, Francisco, Perrici, Caruso. All. Lio

MARCATORI: Costanzo 61’

ARBITRO: Milone da Barcellona Pozzo di Gotto, assistenti Quattrotto (Messina) e Reitano (Acireale)

NOTE: al 41’ st espulso Strumbo (S) per somma di ammonizioni. Angoli 3-3. Recupero 1’ pt, 6’ st.