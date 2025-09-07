HapuEditore

Sambiase, la prima di campionato va alla Gelbison
07 Set 2025

Sambiase, la prima di campionato va alla Gelbison

07 Set 2025
redazione Corriere di Lamezia
Il Sambiase domina ma spreca tanto: in Campania hanno la meglio i padroni di casa. 2-0 il risultato finale, reti di Liurni e Piccioni. Facciamo un grande in bocca al lupo al nostro tifoso (colpito da un malore durante la gara) e ringraziamo il medico della Gelbison che, per accelerare i soccorsi, scavalcando ha riportato un forte trauma alla testa e, sanguinante, ha comunque continuato a prestargli soccorso.

Il primo squillo giallorosso arriva dopo 4 minuti: tiro-cross di Frasson che termina alto. 3 minuti più tardi ci prova Haberkon: blocca l’estremo difensore di casa. Al 9’, al primo affondo, la Gelbison passa avanti: Liurni approfitta di un malinteso della difesa giallorossa e sblocca la gara. Immediata reazione del Sambiase al 14’: cross di Diogo, Calabrò stoppa, si gira e calcia a botta sicura ma trova un miracolo salvataggio di un difensore avversario. Al 19’ cross di Palermo per la testa di Haberkon: blocca Corriere. Al 26esimo Sambiase pericoloso in contropiede: chiude l’azione il tiro a giro di Sueva che termina di poco fuori. Nel primo minuto di recupero, al secondo tiro in porta, la Gelbison raddoppia con Piccioni, abile a spingere in rete un pallone messo in mezzo dalla destra.
Nella ripresa, al 48’ calcio di punizione di Sueva: alza in corner Corriere. Il Sambiase prova poi a più riprese a trovare un goal che potrebbe riaprire la sfida, ma si conferma in giornata no. L’ultima chance della gara, nel recupero, per Costanzo: il suo calcio di punizione, però, finisce la sua corsa tra le braccia del portiere.

GELBISON: Corriere, Carcione (Papaserio, 27’ st), Gorzelewski, Tilli (Zugaro, 11’ st), Teijo, Piccioni (Brusdeilins, 40’ st), Liurni (Leo, 38’ st), Diabate (Gonzalez, 27’ st), Russo, Viscomi, Fernandez. A disp. Sakho, Langella, Fontanella, Delmiglio. All. Carcione

SAMBIASE: Giuliani, Frasson (Slojkowski, 16’ st), Colombatti, Strumbo (Pantano, 16’ st), Andronache, Palermo, Diogo (Francisco, 37’ st), Calabrò, Furiato (Costanzo, 22’ st), Haberkon (Perricci, 28’ st), Sueva. A disp. Lisi, Sena, Solomon, Mattia Perri. All. Lio

MARCATORI: Liurni 9’, Piccioni 45+1’

NOTE: ammoniti Diana (G), Frasson (S), Liurni (G), Andronache (S), Viscomi (G), Sueva (S), Calabrò (S), Gonzalez (G). Angoli 1-7. Recupero 2’, 4’. Al 35esimo gara sospesa per 5 minuti per un malore ad un tifoso giallorosso.


