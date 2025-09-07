Sambiase, la prima di campionato va alla Gelbison

Condividi

Il Sambiase domina ma spreca tanto: in Campania hanno la meglio i padroni di casa. 2-0 il risultato finale, reti di Liurni e Piccioni. Facciamo un grande in bocca al lupo al nostro tifoso (colpito da un malore durante la gara) e ringraziamo il medico della Gelbison che, per accelerare i soccorsi, scavalcando ha riportato un forte trauma alla testa e, sanguinante, ha comunque continuato a prestargli soccorso.

Il primo squillo giallorosso arriva dopo 4 minuti: tiro-cross di Frasson che termina alto. 3 minuti più tardi ci prova Haberkon: blocca l’estremo difensore di casa. Al 9’, al primo affondo, la Gelbison passa avanti: Liurni approfitta di un malinteso della difesa giallorossa e sblocca la gara. Immediata reazione del Sambiase al 14’: cross di Diogo, Calabrò stoppa, si gira e calcia a botta sicura ma trova un miracolo salvataggio di un difensore avversario. Al 19’ cross di Palermo per la testa di Haberkon: blocca Corriere. Al 26esimo Sambiase pericoloso in contropiede: chiude l’azione il tiro a giro di Sueva che termina di poco fuori. Nel primo minuto di recupero, al secondo tiro in porta, la Gelbison raddoppia con Piccioni, abile a spingere in rete un pallone messo in mezzo dalla destra.

Nella ripresa, al 48’ calcio di punizione di Sueva: alza in corner Corriere. Il Sambiase prova poi a più riprese a trovare un goal che potrebbe riaprire la sfida, ma si conferma in giornata no. L’ultima chance della gara, nel recupero, per Costanzo: il suo calcio di punizione, però, finisce la sua corsa tra le braccia del portiere.

GELBISON: Corriere, Carcione (Papaserio, 27’ st), Gorzelewski, Tilli (Zugaro, 11’ st), Teijo, Piccioni (Brusdeilins, 40’ st), Liurni (Leo, 38’ st), Diabate (Gonzalez, 27’ st), Russo, Viscomi, Fernandez. A disp. Sakho, Langella, Fontanella, Delmiglio. All. Carcione

SAMBIASE: Giuliani, Frasson (Slojkowski, 16’ st), Colombatti, Strumbo (Pantano, 16’ st), Andronache, Palermo, Diogo (Francisco, 37’ st), Calabrò, Furiato (Costanzo, 22’ st), Haberkon (Perricci, 28’ st), Sueva. A disp. Lisi, Sena, Solomon, Mattia Perri. All. Lio

MARCATORI: Liurni 9’, Piccioni 45+1’

NOTE: ammoniti Diana (G), Frasson (S), Liurni (G), Andronache (S), Viscomi (G), Sueva (S), Calabrò (S), Gonzalez (G). Angoli 1-7. Recupero 2’, 4’. Al 35esimo gara sospesa per 5 minuti per un malore ad un tifoso giallorosso.