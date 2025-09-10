A Cosenza si riunisce la Consulta dei presidenti del Sud

Condividi

Lunedì 15 settembre nei locali della Provincia di Cosenza si terrà un appuntamento storico per la pallavolo italiana, meridionale e calabrese.

Nella città bruzia si terrà, infatti, la Consulta dei presidenti dei comitati regionali del Sud: un appuntamento molto importante per dialogare, definire e pianificare strategie operative per la crescita globale del movimento. Alla Consulta parteciperà anche il presidente della Federazione italiana pallavolo, Giuseppe Manfredi, reduce dalla splendida vittoria del Mondiale femminile in Thailandia. Sarà un momento, il primo di una serie che verranno svolti anche nelle altre regioni, al quale parteciperanno, oltre ai sei presidenti regionali (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata e Molise) anche i consiglieri regionali del comitato Fipav Calabria e i tre presidenti territoriali dei comitati di Cosenza, Calabria Centro e Reggio Calabria. Spazio anche all’aspetto tecnico perché, parallelamente, si terrà un incontro tra i sei responsabili dei Centri di qualificazione regionale che saranno coordinati da coach Pasquale D’Aniello, fresco vincitore dei campionati europei di Sitting Volley femminile