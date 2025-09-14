Sezione AIA Lamezia, aperte iscrizioni per Corso Arbitri di calcio

Condividi

Lamezia Terme – La Sezione AIA di Lamezia Terme rende noto che sono aperte le iscrizioni per il secondo Corso Arbitri di calcio per la Stagione Sportiva in corso. Possono partecipare tutti i candidati di ambo i sessi che abbiano compiuto alla data dell’esame il 14° anno di età e non superato il 40°.



Le iscrizioni sono aperte anche ai calciatori tesserati con società della LND fino al 19° anno di età che abbiano voglia di provare a vivere il calcio da una prospettiva diversa.

Il corso, che avrà inizio l’ultima settimana di ottobre, è completamente gratuito e al termine dello stesso, il candidato dovrà sostenere una prova di ammissione all’esame consistente in un test scritto e orale sul Regolamento del Giuoco del Calcio. Dal momento del superamento dell’esame, si diventa Arbitro dell’Associazione Italiana Arbitri FIGC.

Durante le prime gare gli Arbitri saranno accompagnati da un “Tutor” che insegnerà loro il disbrigo delle pratiche burocratiche nonché la parte referendaria del dopo gara.

Oltre a ricevere la divisa di gara e un rimborso spese per ogni prestazione, in virtù della convenzione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, sarà rilasciato un attestato per il riconoscimento del Credito Formativo Scolastico.

Ad ogni Arbitro dell’AIA, inoltre, sarà rilasciata una Tessera Federale che gli consente di entrare gratuitamente in ogni stadio d’Italia.