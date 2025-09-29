Traguardo storico per le 100 presenze in Serie A per l’Assistente Arbitrale Valerio Vecchi dell’AIA Lamezia

Condividi

Sabato 27 Settembre 2025, ha rappresentato una data storica per la Sezione Arbitri di Lamezia Terme e in particolare, per l’Assistente Arbitrale alla CAN Valerio Vecchi che ha raggiunto l’importante traguardo delle 100 presenze in SERIE A.

Il percorso di Valerio, è iniziato nel lontano Maggio del 2000, sui campi periferici della Regione arrivando, negli anni, a raggiungere i palcoscenici più prestigiosi del calcio italiano. Fin dai primi passi nel mondo arbitrale, Valerio è stato sempre un punto di riferimento per i colleghi più giovani, diventando un esempio di professionalità, determinazione e passione.

Nel luglio 2011, inizia la sua esperienza da Assistente Arbitrale in Serie D con numerose designazioni di rilievo. Dopo appena due stagioni, viene promosso in Lega PRO. Le prestazioni sono state sin da subito brillanti in Seconda Divisione tanto da esordire l’8 Dicembre 2013 in Prima Divisione nella gara Benevento – Ascoli. In Lega Pro, rimane per 4 stagioni maturando esperienza e competenza partecipando alle fasi finali play off nel 2017 con la Semifinale Alessandria – Reggiana e quella di Coppa Italia Lega Pro Venezia – Padova coronando a fine stagione la meritatissima promozione in CAN B, dove rimarrà per due stagioni sportive.

Il suo esordio in Serie A, arriva nel Maggio 2018 in occasione di Sassuolo-Roma. Nonostante ancora inquadratoalla CAN B, Valerio colleziona ben 5 presenze nella massima serie. A luglio 2019, arriva la definitiva promozione alla CAN A, a coronamento di un percorso costruito con impegno e dedizione.

Da allora, ha preso parte a numerose gare di prestigio, quali su tutte il sentito derby Campano Napoli – Salernitana, Milan – Napoli, Lazio – Juve, Milan – Roma fino al recente derby della Capitale dello scorso 21 Settembre Lazio – Romae alla partita del prestigioso e storico traguardo delle 100 presenze in Serie A Juventus – Atalanta di Sabato 27 Settembre 2025. Inoltre, ha maturato alcune esperienze di rilievo anche in campo Internazionale; Tra queste,ricordiamo nell’Ottobre 2023 l’infuocato derby Greco Olympiacos –Panathinaikos (inserito tra i dieci derby più sentiti al mondo) e la gara di Conference League HajdukSplit – Ruzomberok del 2024.

Nel corso della sua carriera, Valerio ha ricevuto numerosi riconoscimenti personali, ma soprattutto rappresenta un simbolo di abnegazione e costanza.

A nome del Presidente Giacomo Bruzzano, del Presidente Onorario Francesco Pisani, del Consiglio Direttivo e di tutti gli associati, giungano a Valerio le più sincere congratulazioni per questo straordinario traguardo che dà lustro e prestigio alla nostra Sezione di Lamezia Terme, alla Città e all’intera Regione.