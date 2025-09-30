Lamezia, il 5 ottobre la piscina comunale ospiterà la prima Swim in Rosa: open day gratuiti per diffondere l’importanza dello sport e della prevenzione

Condividi

Il nuoto non è semplice sport, ma benessere, prevenzione e spesso anche rinascita. Per questo noi della Kairos Nuoto Lamezia abbiamo deciso di abbracciare un grande progetto, offrendo il nostro contributo a una causa in cui crediamo fortemente, attraverso un open day speciale a sostegno della Komen Italia, per la lotta ai tumori del seno.

Domenica 5 ottobre, dalle 10.00 alle 13.00, la piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme si tingerà di rosa, aprendo le sue porte a grandi e piccini, uomini e donne, per diffondere l’importanza dello sport per una vita sana.

L’obiettivo? Sostenere la prevenzione, la cura e la ricerca attraverso la prima Swim in Rosa!

La giornata prevede lezioni gratuite di Fitness, Scuola nuoto, Pallanuoto, Corso baby, Corso gestanti e Nuoto libero; visite antropometriche gratuite e lo sconto del 20% per chi si iscrive subito a una delle attività della piscina.

Un’occasione unica per scoprire tutte le nostre proposte, vivere l’impianto in modo nuovo e soprattutto contribuire a una grande causa. La prenotazione è obbligatoria entro il 3 ottobre 2025all’indirizzo mail direzione@kairosnuotolamezia.it o al numero 0968 434832.