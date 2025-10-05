Sambiase, contro il Savoia finisce 1-1

Condividi

Quinto risultato utile consecutivo per il Sambiase che, per le occasione create, avrebbe sicuramente meritato qualcosa in più. Contro il Savoia finisce 1-1: primo goal in maglia giallorossa per Haberkon che, all’88esimo, si vede annullare una rete stupenda per un sospetto fallo di mano.

Cambio modulo per mister Lio che, per la prima volta in stagione, schiera il 352 con Pantano braccetto e la coppia d’attacco formata da Haberkon e Perricci. Dopo poco meno di 1 minuto pericolosi gli ospiti: cross di Schiavi per Favetta che, sotto porta, manda alto con leggera deviazione. Al 14esimo risponde il Sambiase, da quinto a quinto: cross di Andronache, Frasson sul secondo palo non inquadra lo specchio. Al 33’ lavora il tandem d’attacco: sponda di Haberkon per il destro al volo di Perricci, alto. 3 minuti più tardi ancora Perricci pericoloso, questa volta di testa: una gran parata di De Lorenzo gli nega la gioia del goal. Al 38’ il Sambiase la sblocca: sugli sviluppi di rimessa laterale, arriva la zampata vincente di Haberkon, alla prima gioia in maglia Sambiase.

Nella ripresa, dopo 2 minuti, ci prova Haberkon su punizione: ottima risposta del portiere ospite. Al 53’, la pareggia il Savoia: cross dalla destra di Schiavi, Favetta tocca quel tanto che basta per superare Giuliani e ristabilire la parità. Al minuto 64’ destro a incrociare dalla distanza di Diogo: palla fuori. Al minuto 89 l’episodio che farà discutere parecchio: stop di petto e tiro al volo da fuori area di Haberkon che finisce in rete ma, il direttore di gara ravvede un fallo di mano nel controllo e annulla tutto, tra le proteste giallorosse. Al 91esimo super occasione per il Sambiase: Furiato scippa la merenda a Cadili ma, solo davanti a De Lorenzo, si fa ipnotizzare dall’estremo difensore ospite.

SAMBIASE: Giuliani, Frasson, Colombatti, Strumbo (Coriano, 15’ st), Pantano, Andronache (De Cicco, 15’ st), Kouame, Diogo (Marrello, 43’ st), Calabrò, Perricci (Furiato, 17’ st), Haberkon. A disp. Lisi, Sena, Slojkowski, Francisco, Costanzo. All. Lio

SAVOIA: De Lorenzo, Forte, Caballero, Schiavi (Frasson, 43’ st), Pisacane (Bitonto, 23’ st), Ledesma, Fiasco, Meola (Sellaf, 14’ st), Favetta (Reis, 30’ st), Cadili, Munoz (Tiveron, 39’ st). A disp. Sciammarella, Rioda, Borrelli, Carlini. All. Catalano

MARCATORI: Haberkon 38’, Favetta 53’

ARBITRO: Scicolone da San Donà di Piave, assistenti Nigrelli (Barcellona Pozzo Di Gotto) e Di Marco (Palermo)

NOTE: ammoniti Andronache (SAM), Forte (SAV), Kouame (SAM), Perricci (SAM), Meola (SAV), Tiveron (SAV). Angoli 3-5. Recupero 2’, 5’.