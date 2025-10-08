Sambiase eliminato dalla Coppa Italia: passa la Reggina

Condividi

Al D’Ippolito decisiva la sfortunata autorete di Pantano sul finire del primo tempo.

Tanti cambi da una parte e dall’altra, con mister Lio che deve rinunciare a Strumbo e Kouame (entrambi squalificati), al loro posto esordio dal 1’ per Slojkowski (con Frasson al centro) e Sena. Primo squillo giallorosso al 16esimo: Diogo recupera palla, serve Haberkon che prova la gran botta dalla distanza senza inquadrare lo specchio. Un giro di lancette più tardi, Furiato parte in velocità, si accentra e prova il sinistro: pallone che sfiora l’incrocio dei pali. Risposta amaranto al 30’: conclusione di Laribi murata da Pantano. Al 34’ la Reggina resta in 10: contropiede letale di Furiato, Fomete commette fallo da ultimo uomo e termina la sua gara prima del previsto. Al 36’, proprio sugli sviluppi del calcio di punizione causato da Fomete, schema del Sambiase che porta alla conclusione altissima di prima intenzione di Costanzo, tradito dal rimbalzo del pallone sul terreno di gioco non in condizioni ottimali. Nonostante l’uomo in meno, al 44’, la Reggina si porta avanti: tiro-cross di Zenuni, Pantano ci mette il piede e spedisce il pallone alle spalle di Giuliani. Nella ripresa, sale l’offensiva del Sambiase: dopo 3 minuti punizione di Costanzo, larga. Al 51’ lo stesso Costanzo mette in mezzo per Haberkon: deviazione di testa a lato. Al 61esimo l’occasione più nitida per il Sambiase: sugli sviluppi di rimessa laterale, tiro al volo di Diogo che si stampa sulla traversa. La Reggina cerca il colpo del KO in contropiede e ci va vicinissima al 77’: Edera a botta sicura, trova sulla sua strada una grande risposta di Giuliani. Un minuto dopo, ci prova sempre Edera su punizione: pallone che sfiora l’incrocio. Ultima chance giallorossa all’85esimo: Costanzo mette in mezzo, Haberkon di prima intenzione con il mancino manda alto.

SAMBIASE: Giuliani, Slojkowski (Calabrò, 21’ st), Pantano, Frasson, Leumegni (Coriano, 17’ st), Diogo, Marrello (Perricci, 30’ st), Sena (De Cicco, 21’ st), Furiato (Francisco, 27’ st), Costanzo, Haberkon. A disp. Lisi, Andronache, Colombatti, Naccarato. All. Lio

REGGINA: Boschi, Adejo, Salandria (Correnti, 22’ st), R. Girasole, Zenuni (D. Girasole, 32’ st), Lanzillotta, Laaribi (Mungo, 15’ st), Palumbo, Montalto (Distratto, 44’ st), Fomete, Grillo (Edera, 28’ st). A disp. Lagonigro, Ferraro, Rizzo, Chirico. All. Trocini

MARCATORI: autogoal Pantano 44’

ARBITRO: Coppola da Castellammare di Stabia, assistenti Cammarota (Nola) e Petruzziello (Avellino)

NOTE: ammoniti Laaribi (R), R. Girasole (R), Leumegni (S), Frasson (S), Salandria (R), Distratto (R). Al 34’ rosso diretto per Fomete (R). Angoli 4-3. Recupero 0’, 5’.