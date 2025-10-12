Il Sambiase sbanca il “D’Alcontres-Barone”: 1-2 contro la Nuova Igea Virtus

Condividi

Diogo e Haberkon rimontano il vantaggio iniziale di Samake: con la vittoria di oggi diventano sei i risultati utili consecutivi in campionato.

Partono forte i padroni di casa: dopo appena 1 minuto, subito un grande intervento di Giuliani su colpo di testa di Cicirello. Al 6’ la sblocca l’Igea: palla forte messa in mezzo da Calafiore, Cicirello lascia scorrere e Samake deposita in rete. Al 28’ il Sambiase pareggia con Francisco (su imbucata splendida di Kouame) ma il direttore di gara annulla tutto per un presunto fuorigioco. Pareggio che arriva al 42esimo: sugli sviluppi di rimessa laterale, respinta corta della difesa casalinga, Diogo calcia al volo da fuori area e batte Barone, non perfetto nella circostanza.

Ad inizio ripresa, dopo 4 minuti, Diogo va vicinissimo alla doppietta: lancio millimetrico di Giuliani, il 42 giallorosso parte in contropiede ma a tu per tu con Barone si fa ipnotizzare e spreca tutto. Al 54’ punizione dal limite battuta da Squillace: Giuliani c’è. 3 minuti più tardi, altra punizione per i siciliani, questa volta batte Calafiore, ma Giuliani prende anche questa. All’84esima il Sambiase completa la rimonta: sugli sviluppi di corner, Pantano di prima intenzione trova Haberkon che, di testa, fa 1-2.

NUOVA IGEA VIRTUS: Barone, Squillace (Joao Pedro, 38’ st), Maddaloni, Maltese, Cicirello, Samake, Cess, Cardinale (Ferrara, 24’ st), Balsano (Di Paola, 37’ st), Calafiore, Maggio (Mirasci, 28’ st). A disp. Bongiovanni, Di Mino, Lo Molino, Della Guardia, Pagano. All. Marra

SAMBIASE: Giuliani, Frasson, Colombatti, Strumbo, Pantano, Andronache (De Cicco, 23’ st), Diogo, Kouame (Palermo, 12’ st), Calabrò, Perricci (Francisco, 26’ pt), Haberkon. A disp. Pagliuso, Sena, Costanzo, Slojkowski, Leumegni, Marrello. All. Lio

MARCATORI: Samake 6’, Diogo 42’, Haberkon 84’

ARBITRO: Gallo da Bologna, assistenti Selleri (Bologna) e Pelotti (Bologna)

NOTE: ammoniti Cicirello (NIV), Maltese (NIV), Calabrò (S). Angoli 5-1. Recupero 3’, 4’.