Renato Mancini nuovo allenatore della Vigor Lamezia

La Vigor Lamezia comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Renato Mancini.

Una lunga carriera da calciatore alle spalle per il tecnico, classe 1972, che lo ha visto indossare le maglie, tra le altre, di Trapani, Siracusa, Gela, Vibonese, Juve Stabia e Catanzaro. Quindi la carriera da allenatore intrapresa nel 2012 alla guida del Sambiase in serie D e poi proseguita sulle panchine di Sersale, Acri, Isola Capo Rizzuto, Locri, Vado, San Luca, Gioiese e Vittoria sempre tra serie D ed Eccellenza. In particolare, alla guida di Locri e Sersale è stato capace di centrare, nello stesso torneo, la vittoria di Campionato, Coppa e SuperCoppa.

Alla guida del Locri, in Serie D nella stagione 2022/2023 ha ottenuto uno storico traguardo trascinando il club fino alla finale play-off persa poi con il Trapani.

Il tecnico, nativo di Nocera Terinese, si lega ora alla Vigor Lamezia e dirigerà nella giornata di domani il suo primo allenamento.

Renato Mancini sarà presentato alla stampa mercoledì prossimo 15 ottobre alle ore 15: 30 presso la sala stampa del Guido D’Ippolito.