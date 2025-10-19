Sambiase: pareggio del Messina al fotofinish

Al 4’ ci provano i siciliani con Tesija che leggermente decentrato calcia alto. Due minuti dopo sugli sviluppi di un calcio d’angolo va al tiro Toure ma spedisce a lato.
Al 9’ Francesco mantiene palla in campo, cross sul primo palo per Haberkon che al momento del tiro viene sbilanciato da un difensore avversario. Al 14’ Kouame mette al centro per Diogo che a volo spedisce fuori.
Al 17’ vantaggio del Sambiase, cross di Diogo per Haberkon, che a volo supera Sorrentino con un pallonetto.
Al 26’ rasoiata di Toure che finisce tra le braccia di Giuliani. Al 34’ traversone di Frasson per la conclusione di Francisco, respinta da Sorrentino. Al 41’ verticalizzazione di Diogo per Haberkon bloccato dalla difesa.
Nella ripresa al 49’ traversone di Frasson per la testa di Andronache che non inquadra lo specchio. Al 62’ sinistro di Haberkon alzato in angolo da Sorrentino.
Ancora Haberkon al 66’ da posizione defilata tenta la conclusione.
Cross di Frasson al 69’ e colpo di testa di Perricci che sorvola la traversa. All’86’ ci prova Maisano da fuori area. Quando ormai mancano pochi secondi al termine della gara arriva il pareggio degli ospiti al 94’ con Toure.