Un altro traguardo prestigioso per Nicola Paola Almirante, talento in ascesa dello slalom automobilistico

Condividi

LCon una prova di straordinaria consistenza e maturità sportiva, Nicola Paola Almirante, giovane promessa calabrese originaria di Platania, ha nuovamente lasciato il segno nel competitivo panorama dello slalom italiano.

In occasione della nona edizione dello Slalom Città di Oppido Mamertina — tappa valevole per il Campionato Nazionale Coppa Italia ACI Sport — Almirante ha conquistato un eccellente secondo posto assoluto, confermandosi come uno dei più interessanti interpreti emergenti di questa specialità.

Lo slalom, disciplina di precisione e sangue freddo, continua a guadagnare seguito e rilevanza in Calabria, anche grazie a eventi di alto livello come quello oppidese, che promuovono il motorsport sul territorio e offrono visibilità a giovani piloti dotati di talento e determinazione. Il tracciato, notoriamente selettivo e articolato, ha rappresentato un banco di prova impegnativo per tutti i partecipanti, con passaggi tecnici, curve serrate e continui cambi di ritmo che esigono nervi saldi, sensibilità meccanica e prontezza d’azione.

Almirante, al volante con la consueta compostezza e capacità di lettura del percorso, ha gestito con grande lucidità le tre manche di gara, mostrando progressione nei tempi e pieno controllo del mezzo. Una prestazione che riflette non solo il suo talento naturale, ma anche la meticolosa preparazione condivisa con il suo team di riferimento: al suo fianco, ancora una volta, l’esperto istruttore Giulio Sesa e il meccanico lametino Pasquale Vescio, figure chiave nella messa a punto del veicolo e nella definizione della strategia tecnica di gara.

Questo piazzamento segue di poche settimane il quarto posto ottenuto da Almirante in un’altra prova valida per il campionato, segno tangibile di una crescita agonistica che sta avvenendo con costanza e ambizione. La sinergia fra pilota e squadra, la conoscenza profonda del mezzo e la capacità di adattarsi rapidamente a tracciati complessi costituiscono oggi i tratti distintivi del giovane platanese, sempre più protagonista tra i volti nuovi della scena slalomista nazionale.

Il motorsport calabrese, spesso ai margini della narrazione automobilistica italiana, sta vivendo una stagione di rinascita grazie anche a iniziative come questa e al contributo di atleti come Nicola Paola Almirante, capaci di trasformare passione e disciplina in risultati concreti. La strada è ancora lunga, ma l’orizzonte appare sempre più promettente.